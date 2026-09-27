Американските телевизии капитулираха пред Тръмп

Американските телевизионни гиганти ABC, CBS, NBC и Fox News тихомълком прекратиха безпрецедентния си бойкот срещу президента Доналд Тръмп.

Четири водещи американски телевизионни канала възобновят излъчването на събитията с участието на президента Доналд Тръмп от неделя, съобщи The New York Times, позовавайки се на източници.

Единствената медия, която остава изолирана, е CNN.

Този внезапен завой разкри най-големия парадокс на съвременната журналистика отвъд Океана. А той е, че медиите постоянно се оплакват от Тръмп, но не могат без него да държат висок рейтинг.

Колко издържа гневът им

Големият бунт на американския медиен пул издържа цели пет дни. Той избухна, когато телевизиите солидарно отказаха да излъчват сигнал от президентските събития, протестирайки срещу решението на Белия дом да отнеме акредитациите на CNN, MSNBC и Politico.

Водещи журналисти гордо обявиха, че „атаката срещу една медия е атака срещу всички“.

Принципната солидарност обаче бързо се сблъска със суровата пазарна реалност.

Телевизиите осъзнаха, че докато те самонадеяно изключват екраните за президента, Белият дом стартира собствения си денонощен канал Trump TV, прескачайки ги напълно и говорейки директно на милионите си избиратели.

Абсурдът в ООН

Най-ярката илюстрация на това медийно лицемерие се разигра пред централата на ООН в Ню Йорк. Докато официално се намираха в състояние на протест и бойкот на президентския пул, същите тези телевизии се наредиха на входа, протягайки настойчиво микрофоните си към Тръмп в секундата, в която той слезе от автомобила си.

Президентът, известен с усета си за медиен театър, не пропусна възможността да ги уязви публично. Оглеждайки гората от камери и микрофони, Тръмп ги попита с ирония:

„Изненадан съм, че сте тук, за да ме отразявате. Не би трябвало да сте тук. Казахте, че няма да ме отразявате. Защо сте тук тогава?“

Към репортерката на CNN Колинс той беше направо брутален: „Нямате място тук. Не трябва да ме отразявате.“

Въпреки това, камерите продължиха да снимат, а репортерите - да записват всяка негова дума.

Проклятието на рейтинга

Зад бързото завръщане на четирите големи телевизии към Тръмп не стои внезапно утихнал гняв или избуяла симпатия, а чиста математика.

Големият парадокс, който либералните анализатори се опитват да премълчат, е че когато Тръмп го няма на екрана, рейтингът на американските медии пада катастрофално.

Годините на ожесточена политическа поляризация превърнаха Тръмп в основното гориво за съществуването на тези корпорации.

Независимо от отношението на публиката, Тръмп генерира кликове, гледаемост и рекламни приходи. Опитът да бъде наказан чрез информационно затъмнение се превърна в класическо само наказание.

Медиите най-сетне проумяха, че Тръмп ще оцелее и ще продължи да е на покрива на света без техните пулове, но те не могат да оцелеят финансово без неговото присъствие.

Връщането на ABC, CBS, NBC и Fox News пред Овалния кабинет е капитулация не пред Тръмп, а пред интереса на милионните им зрители.

В крайна сметка, корпорациите избраха парите пред солидарността, оставяйки CNN да води самотна и финансово изтощителна съдебна битка.