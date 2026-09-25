Даде ли знак Тръмп на масоните при срещата със Зеленски?

Жестът, който президентът на САЩ Доналд Тръмп показа след ръкостискане на украинския президент Володимир Зеленски на срещата им в Ню Йорк на кулите на Общото събрание на ООН, е сред най-обсъжданите теми в социалните мрежи.

След като се ръкуваха, Тръмп за момент показа два пръста, сочещи надолу, след което обърна ръка върху крака си.

Според telegraf.com.ua, американският президент е дал знак на масоните.

Обърнатият надолу знак с два пръста (показалец и среден) визуално наподобява отворен пергел – един от най-важните и разпознаваеми символи в масонството.

Според конспиративните теории, политиците от такъв ранг използват подобни сигнали, за да покажат принадлежност към определен кръг или да изпратят скрито съобщение.

Аларма за сигурност

Едно от възможните обяснения е и, че Тръмп може да е изпратил незабележим сигнал до организаторите на срещите. По-специално, такъв ход теоретично може да означава, че срещата е приключила и е време пресата да напусне стаята.

Знак за победа или мир

Друга версия е свързана с историческото значение на жеста V, образуван от показалеца и средния пръст.

Този знак става популярен по време на Втората световна война като символ на победа. Впоследствие, през 60-те години, той започва активно да се използва от членове на антивоенното движение в Съединените щати, придавайки му смисъл на мир.

Голямата разлика е, че традиционният знак V обикновено се показва с вдигнати пръсти, докато американският президент ги сочи надолу.

Друга интересна интерпретация, която се прави, е свързана с мотористите. Там два пръста, сочещи надолу, се използват като поздрав между тях - символизира желанието за безопасен път.

В мотоциклетна среда такова движение е и кратко поздравление, което означава взаимно уважение.

А ако е просто случайно движение?

Най-простото обяснение не трябва да се изключва: движението на пръстите може да бъде спонтанно. Например, поради краткотрайно свиване на мускулите на ръката или обичайна промяна в позицията на ръката след ръкостискане.

Bloomberg, позовавайки се на източници, даде още по-любопитна информация за срещата между двамата..

Според агенцията, Тръмп, "въпреки отказа в миналото, призова Володимир Зеленски да посети Москва, за да се срещне с Владимир Путин, докато Съединените щати се опитват да възобновят руско-украинските преговори."

Според източници от агенцията, Зеленски е отхвърлил предложението на американския лидер, и е бил "разстроен, че Тръмп повдигна този въпрос."