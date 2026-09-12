Папата срещу масоните. Какво следва?
Активното членство в ложа на свободните масони е забранено за вярващите
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Активното членство в ложа на свободните масони е забранено за вярващите
Държавна сигурност правела списъци на свободните зидари, казва Великият приор Румен Ралчев
Магистратите ще трябва да декларират дали членуват в тайни организации от рода на масонските ложи, реши миналата седмица парламентът, който прие оконч...
Българските зидари превъзмогнаха проблемите си по един прекрасен начин Беше ясно, че тази мигрантска вълна ще се стовари върху обществата ни, казва д...
Форумът на Свободните зидари с премиера на нова книга Първата по рода си своеобразна балканска среща между масони от Румъния, Сърбия, Македония, Бълг...
Желязната черква в Истанбул "Св. Стефан" е единствената с позлатени кубета в Турция
Заради опасност от бомбена заплаха братята зидари запазили и резервна зала От събота българското масонство е обединено. Съюзът в Обединената Велика Л...
Иван Сариев е велик майстор на единната ложа От събота българското масонство е обединено. Съюзът в Обединената Велика Ложа на България се случи в най...
Пламен Матеев Рестартира Великата ложа, зидарите на Митков и Сариев се обединяват Трусовете при масоните продължават. Рестарт на Великата Ложа на Ста...
Валери Митков разпуска Великата ложа, защото му поискали оставката Висш масон преби брат заради маневри на Великия майстор Валери Митков, собственик...
Посвещавам книгата на съпругата ми Магдалена, призна авторътМасонството вече не е тайна, а истинска история в четвъртия том на Великия приор Масони,...
Проф. д-р Валери Митков Видекс АД се занимава с разработване, производство и търговия с взривни вещества, средства за взривяване и инженерни боеприпа...
Захари Стоянов и Раковски са сред първите братя у нас София. Четирима български премиери са били сред членовете на масонското общество у нас. Биограф...
София. Изложба "100 години ложа "Заря" с уникални документи, фотоси и предмети, свързани с историята на масонското движение в България, ще бъде открит...
Изложба „100 години ложа „Заря" с уникални документи, фотоси и предмети, свързани с историята масонското движение в България ще бъде открита от 11:00...
Димитър Недков и Стоян Алексиев по време на подготовката за сериала
Бургас. Масони дариха 10 680 лева на бургаската болница, съобщиха от здравното заведение. Парите ще бъдат използвани за лечение на деца с детска цереб...
Всички са чували, че масоните се наричат "свободни зидари" и "синове на вдовицата". Но не всички знаят защо. Подробен отговор дава Великият Приор на т...
София. Великият приор на тамплиерите у нас Румен Ралчев събира в сряда десетки ценители на премиерата на четирилогията си "Тамплиерство и масонство"....
Учат хората да бъдат свободни, те са гаранция за демокрация, казва Румен Ралчев