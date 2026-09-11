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Студен мир САЩ - Иран

Студен мир САЩ - Иран

Военен сблъсък няма да има, стигне ли се до него, персийската държава ще бъде разпокъсана като Сърбия, казва проф. Владимир Чуков

10 януари | 16:17
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