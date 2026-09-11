БАН прави 3 коронаваксини
Ваксината ще стане бързо, проблемът е в тестването, казва доц. Андрей Чорбанов
Имаме сходни проблеми с човека, застигнат от чумата през XIV век
Колкото и да се променя светът, хората винаги ще търсят отговор на три въпроса: откъде идваме, какво сме и накъде отиваме, каз...
Времето ни написа двойка по живот
Епидемията от коронавирус е първата най-голяма световна война на 21 век, казва поетът Николай Милчев
Студен мир САЩ - Иран
Военен сблъсък няма да има, стигне ли се до него, персийската държава ще бъде разпокъсана като Сърбия, казва проф. Владимир Чуков
В София БСП стана незаобиколим фактор
Вече нито едно важно решение не може да бъде взето без гласовете ни, бюджетът е първа разделителна линия, казва Калоян Паргов
Хамид Хамид не изключва още министерски оставки
Всяко гласуване за избор на нов министър или оставката на стар е своеобразен вот на недоверие в съответната сфера, коментира заместник-председателят н...
Намаляването на депонирането на отпадъци ще намали замърсяването
Това смята енергийният експерт инж. Васко Павлов
Пардю: Тръмп и Борисов ще се разберат
Колкото до ЕС, знае се, че Тръмп не му е фен, коментира още бившият US-посланик у нас
Киров: Протестите срещу Гешев са партийни
На Атанаска Дишева добре й се получи ролята на жертва по познатия за Лозан Панов начин, казва юристът пред "Монитор"
Свикнахме да сме опашкари
Равносметката от изминалите 30 години е, че не сме щастливи, казва политологът Първан Симеонов
Разказахме за връзката на Вазов и Славейков с Италия
Отбелязахме 140 години дипломатически отношения с над 20 прояви в София още пет града, заяви посланик Стефано Балди
Гешев е достоен за прокурор № 1
Той има и моралната устойчивост, и воля да бъде един добър главен прокурор, казва проф. Огнян Герджиков
Кайо: Безразличният човек е като мъртвец
Вълнуват ме вълнуващите се, казва писателят