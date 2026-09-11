Мнения, Анализи и коментари по актуални теми | Стандарт НюзАкцентите обхващат и Интервюта, Коментар, Анализи. Сред най-следените теми са Сащ, Русия, Икономика, Бюджет.
Искра Михайлова: Безотговорно е да се закрива "Марица-изток"
Не са водени сериозни преговори за предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост
Само Австрия остава неутрална страна в ЕС
Ситуацията е крайно опасна, спомнете си Депресията от миналия век, казва проф. Хайнц Гертнер
2023: Очаква ни разпад и застой
През новата година ще разберем дали окончателно се формират два икономически свята
Посланикът на Италия с три съвета за историческото наследство
Ще ви предадем опита на Италия за опазване на старините, каза пред "Стандарт" Н. Пр. Джузепина Дзара
Европа има шанс да изкара зимата без режим за газа
Правителствата да кажат на своите граждани какви допълнителни разходи сме направили, препоръчва проф. Герхард Мангот
Любомир Дацов: Ако свалим инфлацията шоково, по-малко ще боли
Вдигане на ДДС ще даде бърз ефект, за да сме готови за теста за еврозоната през април
Йордан Чорбаджийски: Вината и ракиите ще поскъпнат с 10-15%
Поскъпването на напитките тласка потребителите към по-ниския клас
Кога ще усетим ефекта от по-високите лихви? Стоян Панчев пред Стандарт
Рецесията първо ще удари Германия, след това ще се усети и в България
Експерт по отбраната: За Москва Украйна беше по-важна от ЕС
Убеден съм, че НАТО в никакъв случай няма да нанесе ядрени удари, казва Вернер Фаслабенд
Дацов пред Стандарт: Счупеното в бюджета за 6 месеца се поправя 3 г.
Отказът на МФ да внесе бюджет трябва да стимулира партиите да поемат отговорност, казва финансистът
Искам да видя политика, който ще вдигне цената на хляба с 20%
Ако нямаше 0% ДДС, най-масовият щеше да е с 50-60 ст. по-скъп, казва председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите /НБСХС/
Проф. Христова пред Стандарт: Новите политици не минаха изборния тест
Политиката не трябва да е изчегъртване, а надграждане, казва политическият психолог
Андрей Райчев пред Стандарт: ДБ държи ключа за кабинет с ГЕРБ и ДПС
Новата фаза на войната ще засили натиска над партиите за съставяне на правителство