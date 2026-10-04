Тайните знаци по саркофага на цар Самуил. Проговори майсторката

Какво е изобразено по саркофага, в който се пазят тленните останки на един от най-великите ни владетели цар Самуил? На 3 октомври 2026 година костите на Самуил бяха пренесени от Гърция в България с невиждана досега държавна церемония. 21 топовни салюта бяха изстреляни в чест на средновековния ни цар.

Саркофагът, в който са положени тленните останки на цар Самуил, е с приблизителни размери 2,30 м дължина, 90–100 см ширина и 85–90 см височина, като е проектиран така, че да побере дървен ковчег, обясни пред БТА Надежда Ключкова, която го изработва.

При изработването са спазени изискванията на археолога проф. Людмил Вагалински, свързани със съхраняването на костите. Ключкова уточни, че саркофагът се прави по инициатива на Министерството на културата и с благословението на българския патриарх Даниил, но решението за начина, по който да бъде изработен, е изцяло на Софийската митрополия.

Работата по саркофага е започнала на 25 септември. Ключкова разказа, че работила по две скици, предоставени от зограф и реставратор. На едната къса страна бе предвидено да бъде изобразен христограм, а на другата - икона на архангел Михаил. Едната дълга страна представя Самуиловата крепост и лъвове от Самуиловите войски, докато на другата са изобразени два пауна и дворецът.

Отделните изображения се изработват като табли, които впоследствие ще бъдат вградени в саркофага. Ключкова отбеляза, че няма физическа възможност всички елементи да бъдат направени едновременно, тъй като проектите за изображенията се подготвят поетапно. По думите ѝ проектите за още две от страните се очаква да бъдат готови след около седмица - седмица и половина.

По отношение на условията за съхранение Ключкова посочва, че според информацията, с която разполага, в саркофага трябва да има отвори, които да осигуряват проветряване. Тя не съобщава конкретна цена за изработката, а едно от основните предизвикателства е изключително краткия срок за работа.

Само капакът и едната малка страна на саркофага са изработвани от петък, а Ключкова е имала само една нощ и един ден, за да ги полира, тъй като на 3-ти те бяха монтирани в столичната църква „Света София“.