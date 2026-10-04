Всичко по темата цар Самуил

Комета дала знак за трусове в Европа и гибелта на Самуил
Тони Николов: Връщането на владетеля събира 10 века в един миг
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Тони Николов: Връщането на владетеля събира 10 века в един миг
Някои от тях ще бъдат монтирани допълнително
Бум на строителството имало по негово време, икономиката цъфтяла
Майката на владетеля носи името на арменска светица
Ето каква се оказа истината.