Очевидно, неприятен сюрприз за Би Ти Ви. Натали Трифонова очаква своето второ дете през идната пролет и планира да удължи отпуска си по майчинство с поне година и половина.

Красивата синоптичка от Би Ти Ви роди първородния си син Арън на 25 септември 2025 г., но вместо да се завърне на екран след първия му рожден ден, тя реши да слее двете майчинства.

Наскоро блондинката отпразнува своя 35-и рожден ден заедно с половинката си Мартин Чой, а

кадрите от личния ѝ празник ясно разкриха наедрялото коремче.

Младата майка вече е в 4-тия или 5-ия месец от бременността си и няма намерение да бърза с връщането в телевизията. Финансовото ѝ състояние остава напълно стабилно, тъй като многобройни компании я търсят за платени реклами в социалните мрежи срещу добри хонорари.

Освен това 35-годишната красавица винаги е мечтала за голямо семейство

и иска децата ѝ да растат заедно, без да се съобразява с плановете на телевизионните си шефове.

Новината обаче не предизвика възторг сред ръководството на Би Ти Ви, където очакваха Натали Трифонова да се върне както в прогнозата за времето, така и като водеща на предаването „Култ“.

Заради нейното продължително отсъствие и слабия рейтинг шоуто беше преместено във „Войс“ с Петя Дикова и вече се разпространява единствено като подкаст, без да има място в ефира на медията, пише Уикенд.