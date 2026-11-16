Тайната на Кардиф. Каменни зверове гледат града със стъклени очи

Представете си стена, върху която лъвове, вълци, мечки и маймуни наблюдават минувачите със стъклени очи. Някои се зъбят, други надничат любопитно към улицата, а трети изглеждат готови всеки момент да скочат. Тази необикновена гледка не е измислена за приказен филм. От повече от 135 години каменните зверове украсяват замъка в Кардиф, столицата на Уелс. Зад тях стоят огромното богатство на един аристократ, фантазията на прочут архитект и история за спасяването на културно съкровище, което днес продължава да удивлява посетителите.

Каменен зоопарк наблюдава минувачите

На една от най-оживените улици в центъра на Кардиф се намира забележителност, която няма аналог сред обичайните туристически атракции. Местните я наричат Animal Wall, или Стената на животните. Върху каменната ограда край замъка са разположени 15 скулптурни композиции, изобразяващи диви животни от различни краища на света.

Тук има лъвове, хиена, вълк, мечка, морски лъв, маймуни, леопард, бобър, лешояд, пеликан и дори мравояд. Едни стоят спокойно, други са приведени напред, сякаш следят всяка стъпка на хората. Особено впечатляваща е двойката маймуни - майка с малкото си, която придава на каменната композиция неочаквана нежност.

Но най-странният детайл са очите. Част от животните гледат минувачите с истински стъклени очи, поставени така, че да им придават възможно най-реалистично изражение. При определена светлина погледите изглеждат почти живи.

Още по-любопитно е, че първоначално фигурите били боядисани в естествените цветове на съответните животни. Лъвовете имали своята характерна окраска, а останалите зверове също изглеждали далеч по-близки до живите си събратя.

С течение на времето оцветяването изчезва и днес повечето фигури са в естествения цвят на камъка. Стъклените очи обаче остават отличителен белег на най-старите скулптури. Според официалната история на замъка Кардиф те са изработени от Томас Никълс между 1887 и 1889 г.

Богат аристократ поискал приказен замък

Зад необикновената стена стои един от най-богатите британски аристократи на XIX век - Джон Патрик Крайтън-Стюарт, третият маркиз на Бют. Той наследява огромно състояние, натрупано благодарение на въглищните находища в Южен Уелс и развитието на пристанището в Кардиф.

По онова време британската индустрия се нуждае от огромни количества въглища. Кардиф постепенно се превръща в един от най-важните центрове за износа им, а фамилията Бют извлича значителни приходи от земите, мините и пристанищната инфраструктура.

Младият маркиз обаче има необичайно увлечение. Вместо просто да се наслаждава на богатството си, той решава да превърне наследствения замък Кардиф в архитектурна приказка. За целта привлича прочутия архитект Уилям Бърджис, един от най-ярките представители на викторианската неоготика.

Бърджис обича средновековната архитектура, митологичните създания, фантастичните украси и необичайните детайли. Под негово ръководство старият замък постепенно придобива нов облик с богато декорирани помещения, кули, резбовани тавани и стенописи.

Идеята за Стената на животните е част от този мащабен проект. Архитектът иска каменната ограда да бъде не просто преграда, а зрелищна украса, която да привлича погледите.

Бърджис умира през 1881 г., преди необикновената му идея да бъде осъществена. Работата продължава неговият сътрудник Уилям Фрейм, а изработването на първите фигури е поверено на скулптора Томас Никълс.

Любопитно е, че всяко животно трябвало предварително да бъде одобрено от маркиза. За целта били изработвани малки модели. Не всички предложения получили неговото благоволение - сред отхвърлените били морско конче и бобър. По-късно обаче бобър все пак намерил място върху стената.

Автомобилите преместили цяла каменна менажерия

Първоначално Стената на животните се намирала непосредствено пред главния вход на замъка. Двете хералдически фигури на лъвове държали гербовете на фамилията, а останалите зверове украсявали оградата.

В началото на XX век обаче Кардиф се променял бързо. Градът растял, автомобилите ставали все повече, а тесните улици в центъра вече не можели да поемат движението.

След Първата световна война местните власти решили да разширят улиците край замъка. Това означавало, че старата стена трябва да бъде преместена.

Задачата не била никак лесна. Каменната конструкция и скулптурите трябвало да бъдат демонтирани внимателно и пренесени на новото място край парка Бют, на около 50 метра от първоначалното им разположение.

Преместването е извършено през 20-те години на миналия век. Вместо да се ограничат със старите животни, градските управници решават да разширят необикновената колекция.

Шотландският скулптор Александър Карик изработва нови фигури, сред които са лешояд, бобър, леопард, еноти, мравояд и пеликан. Те са създадени в по-различен стил, с по-ясно очертани форми, характерни за изкуството на междувоенния период.

Новите животни нямат стъклени очи и никога не са били предназначени за боядисване. Именно тези подробности позволяват на посетителите и днес да различават двете поколения каменни зверове.

Животните оживяват в детските приказки

През 30-те години на XX век се случва нещо, което окончателно превръща Стената на животните в любима забележителност на Кардиф. Каменните зверове стават герои на детски истории.

Местният вестник South Wales Echo започва да публикува разкази, написани от Дороти Хауърд Роуландс. В тях животните получават имена, характери и необикновени приключения.

Двата лъва стават Ромул и Рем - като легендарните основатели на Рим. Рисът е Лари, пеликанът се казва Присила, а морският лъв получава името Уилям. Маймуните са Марта и нейното малко Оскар.

Тези персонажи бързо печелят сърцата на децата. Малките читатели започват да възприемат каменните фигури не просто като украса на стара крепост, а като истински герои, които имат собствен живот.

Историите се радват на такава популярност, че впоследствие са събрани и издадени в книжка. Така един архитектурен проект, поръчан от милионер, се превръща в част от детството на няколко поколения жители на Кардиф.

Това има и неочаквани последици. Когато през 70-те години отново се появява предложение стената да бъде премахната заради разширяване на пътя, гражданите реагират с възмущение. Идеята предизвиква обществено недоволство и не е осъществена.

Животните, които някога били създадени за удоволствието на един богат аристократ, вече принадлежали на целия град.

Мравоядът без нос и вълкът с ново ухо

Времето обаче не било милостиво към каменната менажерия. Дъждът, вятърът, автомобилните газове и замърсяването постепенно увреждали скулптурите. Някои губели части от телата си, а други оставали без очи. Особено тежка била съдбата на мравояда. Носът му бил счупван повече от веднъж и дълго време животното изглеждало обезобразено.

През 2010 г. започва мащабно възстановяване като част от проект за обновяване на парка Бют. Скулптурите са почистени, повредените каменни части са ремонтирани, а липсващите елементи са пресъздадени по стари фотографии.

Мравоядът най-после получава нов нос. На представянето на възстановената фигура присъства и Джени Кронин - внучка на каменоделеца Енок Палмър, участвал в изработването на мравояда десетилетия по-рано. Семейството му пазело спомени за тежката работа на майсторите, трудили се на открито при всякакви метеорологични условия.

Любопитното е, че реставрациите продължават и днес. През май 2026 г. местните власти съобщиха за нови възстановителни работи по една от най-старите фигури - каменния вълк.

Специалистите изработиха модел на липсващото му ухо от глина, който трябва да послужи за пресъздаването на детайла в камък. За целта се използват традиционни техники, така че новата част да се впише възможно най-добре в оригиналната скулптура, съобщи уелското издание Nation.Cymru.

Зоопарк без клетки, който всеки може да посети

Днес Стената на животните е сред най-обичаните забележителности в Кардиф. Тя се намира край Castle Street, до замъка и парка Бют, в самото сърце на уелската столица.

За разлика от много други исторически обекти, разглеждането й е напълно безплатно. Не е необходим билет, нито предварителна резервация. Достатъчно е човек да се разходи покрай оградата и да погледне нагоре.

Самата стена има най-високата степен на защита сред архитектурните паметници във Великобритания - Grade I. Това е признание за изключителната й историческа и художествена стойност.

Непосредствено до нея се намира замъкът Кардиф, чиито корени достигат до римската епоха. През вековете той преминава през множество преобразувания, а през XIX век богатството на фамилията Бют му придава необичайния приказен облик, който виждаме днес.

През 1947 г. замъкът е подарен на жителите на Кардиф от петия маркиз на Бют. Така някогашната частна резиденция и нейните забележителности стават част от общественото наследство на града.