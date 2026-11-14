Адска буря удари Истанбул, предупреждение към българите

След ураганните ветрове у нас адска буря връхлетя и Истанбул, превръщайки улиците на 16-милионния мегаполис в сцена на драматични инциденти. Силният югозападен вятър откъсна покриви от сгради, събори дървета върху автомобили, повреди сгради и сериозно наруши градския и морския транспорт.

Само за няколко часа властите са получили 198 сигнала за отнесени покриви, паднали дървета и опасни отломки. По всички сигнали са изпратени аварийни екипи, съобщи областната управа на Истанбул на 14 ноември.

Покриви върху автомобили

Сред най-драматичните инциденти е този в квартал Йешилпънар, район Еюпсултан.

Части от покрива на пететажна жилищна сграда били откъснати от ураганните пориви и полетели върху четири паркирани автомобила. Колите са сериозно повредени.

В квартал Гюнгьорен дърво паднало върху автомобил и го направило неизползваем.

Друг подобен инцидент е регистриран в квартал Бахчелиевлер, където повалено от вятъра дърво повредило паркирана кола.

В район Султангази покривът на четириетажна сграда, освободена за предстоящо обновяване, също бил откъснат от стихията. Полиция и пожарникари обезопасили района. В близост до друга необитаема сграда метални покривни листове паднали върху тротоар.

Огромни вълни

Още през нощта бурята показа колко опасна може да бъде стихията. По крайбрежията на Босфора в районите Юскюдар и Бешикташ се образуваха огромни вълни, които прехвърляха предпазните стени и заливаха крайбрежните пътища.

Особено драматичен момент преживели трима души, дошли да се снимат с изглед към Девическата кула. Докато позирали за снимка, мощна вълна ги връхлетяла, намокрила ги и ги повалила на земята. Случката е заснета с телефон.

Фериботи и въжени линии спряха

Бурята парализира и част от транспорта в Истанбул. Отменени бяха многобройни фериботни курсове, включително по направленията към Принцовите острови, както и между Бостанджъ, Мода, Каракьой и Кабаташ.

Въжените линии Мачка–Ташкъшла и Еюп–Пиер Лоти бяха временно спрени. Някои морски маршрути бяха пренасочени заради опасните условия.

12 парка и горски зони бяха затворени за посетители заради опасността от падащи клони и дървета. Сред тях са парковете Емирган, Йълдъз и Гюлхане, както и горските зони в Бейкоз и Чамлъджа.

Идват градушки и внезапни смерчове

Въпреки че Истанбул преживя тежки часове, метеоролозите предупредиха, че опасността не е отминала.

След като температурите по обяд достигнаха необичайните за сезона 20–22 градуса, студен въздух от Балканите започна да нахлува към града. С промяната на посоката на вятъра температурите рязко ще се понижат.

Метеорологичният редактор на НТВ Дилек Чалъшкан предупреди за явление, наречено „ветрово срязване“ – внезапна промяна в скоростта и посоката на вятъра на сравнително малко разстояние.

Предупреждение за българите, пътуващи към Истанбул

Особено внимание трябва да проявят българските граждани, които пътуват с автомобили към Истанбул през граничния пункт Капитан Андреево–Капъкуле.

При навлизането в района на Мраморно море шофьорите трябва да бъдат подготвени за рязка промяна на времето, мокри настилки, силни странични пориви на вятъра и намалена видимост.

В самия Истанбул е препоръчително да се избягва паркирането под дървета, строителни скелета, билбордове и сгради с нестабилни покриви. Пешеходците също трябва да бъдат внимателни около крайбрежните улици и откритите пространства.

Пътуващите с фериботи трябва предварително да проверяват разписанията, тъй като отменените и пренасочените курсове могат да нарушат плановете им.

Към момента на няма смущения в редовните полети на Летище Истанбул и летище „Сабиха Гьокчен“.

Бурята е поредно напомняне колко бързо природната стихия може да парализира огромния турски мегаполис, през който ежедневно преминават хиляди туристи и транзитно пътуващи граждани.