Адска буря удари Истанбул, предупреждение към българите

След ураганните ветрове у нас адска буря връхлетя и Истанбул, превръщайки улиците на 16-милионния мегаполис в сцена на драматични инциденти. Силният югозападен вятър откъсна покриви от сгради, събори дървета върху автомобили, повреди сгради и сериозно наруши градския и морския транспорт.
Само за няколко часа властите са получили 198 сигнала за отнесени покриви, паднали дървета и опасни отломки. По всички сигнали са изпратени аварийни екипи, съобщи областната управа на Истанбул на 14 ноември.
Покриви върху автомобили
Сред най-драматичните инциденти е този в квартал Йешилпънар, район Еюпсултан.
Части от покрива на пететажна жилищна сграда били откъснати от ураганните пориви и полетели върху четири паркирани автомобила. Колите са сериозно повредени.
В квартал Гюнгьорен дърво паднало върху автомобил и го направило неизползваем.
Друг подобен инцидент е регистриран в квартал Бахчелиевлер, където повалено от вятъра дърво повредило паркирана кола.
В район Султангази покривът на четириетажна сграда, освободена за предстоящо обновяване, също бил откъснат от стихията. Полиция и пожарникари обезопасили района. В близост до друга необитаема сграда метални покривни листове паднали върху тротоар.
Огромни вълни
Още през нощта бурята показа колко опасна може да бъде стихията. По крайбрежията на Босфора в районите Юскюдар и Бешикташ се образуваха огромни вълни, които прехвърляха предпазните стени и заливаха крайбрежните пътища.
Особено драматичен момент преживели трима души, дошли да се снимат с изглед към Девическата кула. Докато позирали за снимка, мощна вълна ги връхлетяла, намокрила ги и ги повалила на земята. Случката е заснета с телефон.
Фериботи и въжени линии спряха
Бурята парализира и част от транспорта в Истанбул. Отменени бяха многобройни фериботни курсове, включително по направленията към Принцовите острови, както и между Бостанджъ, Мода, Каракьой и Кабаташ.
Въжените линии Мачка–Ташкъшла и Еюп–Пиер Лоти бяха временно спрени. Някои морски маршрути бяха пренасочени заради опасните условия.
12 парка и горски зони бяха затворени за посетители заради опасността от падащи клони и дървета. Сред тях са парковете Емирган, Йълдъз и Гюлхане, както и горските зони в Бейкоз и Чамлъджа.
Идват градушки и внезапни смерчове
Въпреки че Истанбул преживя тежки часове, метеоролозите предупредиха, че опасността не е отминала.
След като температурите по обяд достигнаха необичайните за сезона 20–22 градуса, студен въздух от Балканите започна да нахлува към града. С промяната на посоката на вятъра температурите рязко ще се понижат.
Метеорологичният редактор на НТВ Дилек Чалъшкан предупреди за явление, наречено „ветрово срязване“ – внезапна промяна в скоростта и посоката на вятъра на сравнително малко разстояние.
Предупреждение за българите, пътуващи към Истанбул
Особено внимание трябва да проявят българските граждани, които пътуват с автомобили към Истанбул през граничния пункт Капитан Андреево–Капъкуле.
При навлизането в района на Мраморно море шофьорите трябва да бъдат подготвени за рязка промяна на времето, мокри настилки, силни странични пориви на вятъра и намалена видимост.
В самия Истанбул е препоръчително да се избягва паркирането под дървета, строителни скелета, билбордове и сгради с нестабилни покриви. Пешеходците също трябва да бъдат внимателни около крайбрежните улици и откритите пространства.
Пътуващите с фериботи трябва предварително да проверяват разписанията, тъй като отменените и пренасочените курсове могат да нарушат плановете им.
Към момента на няма смущения в редовните полети на Летище Истанбул и летище „Сабиха Гьокчен“.
Бурята е поредно напомняне колко бързо природната стихия може да парализира огромния турски мегаполис, през който ежедневно преминават хиляди туристи и транзитно пътуващи граждани.