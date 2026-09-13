5-метрови вълни удрят морето!
Рибарите трябва да са особено внимателни
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Рибарите трябва да са особено внимателни
Създадена е зона за евакуация
Вълните са огромни, поглъщат всичко
Магнитудът е 7 по Рихтер
Жесток вятър в 6 области
Хората не помнят такова бедствие
Жълт и оранжев код за опасно време в половин България и днес
Денят ще започне със слънце
Ето прогнозата, която разтревожи всички
Отчайваща прогноза за следващите дни на морето
Въпреки червените флагове на спасителските постове, плажуващи влизат във водата
Температура на морската вода е около 24-25 градуса
На пясъка му било направено изкуствено дишане, но всички усилия се оказали напразни
Никой не бе виждал такова чудо у нас
В участъка от Чирпан до Стара Загора
Бурята по цялото атлантическо крайбрежие на Западна Европа взе една жертва. В Испания огромни вълни погълнаха цяло семейство, като загина детенце на...
Супертайфунът Коппу достигна крайбрежието на Филипините, като носи със себе си 4-метрови вълни и разрушава къщи с вятър, достигащ скорост от 185 км/ч,...
Голямо вълнение и силни пориви на вятъра спряха два от натовските кораби, които трябваше да акостират в събота на пристанище Варна. На рейда останаха...
Атина. Търговски кораб с около 22 души на борда се е ударил в скала край гръцкия остров Андрос в Егейско море тази сутрин при силно вълнение. Незабав...
Бургас. Гигантски вълни, високи над 7 метра са ударили остров "Света Анастасия" край Бургас миналата седмица. Морската буря е нанесла поражения върху...