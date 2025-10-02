5-метрови вълни удрят морето!

Заради очаквания циклон, който ще премине между 2–4 октомври, повечето модели прогнозират силни ветрове по нашето Черноморско крайбрежие.

Те ще предизвикат и вълни между 5–7 бала, или около 4–5 метра, съобщава Meteo Balkans.

Тези вълни ще причинят значителни разрушения по плажната ивица. Възможни са и наводнения по крайбрежните зони. Не бива да се изключва и вероятността от гръмотевични бури над Източна България.

Според модела SPM се очакват и значителни по количество валежи – около 50–80 л/кв.м. Въобще, предстои усложняване на синоптичната обстановка в цялата страна, а времето за реакция е до 72 часа.

Собствениците на рибарски лодки и малки плавателни съдове да внимават! Нека да имат предвид очакваните големи вълни и да предприемат мерки за тяхната защита, пише Флагман.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com