ЕЦБ с нова голяма новина за България в еврозоната

С присъединяването на България към еврозоната Българска народна банка официално става част от Евросистемата, а управителят ѝ Димитър Радев заема място в Управителния съвет на Европейска централна банка. Това съобщи днес ЕЦБ в официално изявление, публикувано на сайта на институцията във Франкфурт.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард приветства страната ни с думите, че еврото е не само валута, а силен символ на това какво може да постигне Европа, когато действа заедно. По думите ѝ присъединяването на България засилва общата устойчивост на Съюза в условията на глобална геополитическа несигурност и подчертава споделените европейски ценности.

С влизането си в еврозоната БНБ става и пълноправен член на Единния надзорен механизъм, след като от октомври 2020 г. участваше в рамката за тясно сътрудничество. В момента ЕЦБ осъществява пряк надзор върху четири значими банки в България и непряк – върху още 17 по-малко значими институции, като отговаря също за лицензирането на банките и оценката на ключови участия. Българската централна банка има и свой представител в Надзорния съвет на ЕЦБ.

БНБ вече е внесла остатъка от своята вноска в капитала на ЕЦБ и е прехвърлила дела си от валутните резерви. От 1 януари 2026 г. българските банки и финансови институции могат пълноценно да участват в операциите на открития пазар на ЕЦБ, а активи, разположени в България, ще бъдат включени сред допустимото обезпечение в еврозоната. Предстои публикуване на официалните списъци с кредитни институции, подлежащи на изискванията за минимални резерви.

От днес българският пазар се присъединява и към TARGET услугите на Евросистемата – ключовата инфраструктура за движение на пари, ценни книжа и обезпечения в ЕС. Това включва системите T2, T2S, TIPS и ECMS, които осигуряват сетълмент на плащания, ценни книжа и незабавни преводи. ЕЦБ отчита, че миграцията на българските контрагенти е преминала безпроблемно и всички услуги вече са напълно активни.

Официалното приемане на България в еврозоната беше отбелязано и символично – със светлинна инсталация върху сградата на ЕЦБ във Франкфурт. По този начин централната банка на еврозоната подчерта интеграцията и единството на 358 милиона европейци, които вече използват еврото като своя валута.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com