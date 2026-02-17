Големи рокади в парламента! Най-важният министър гори

Големи рокади се задават в парламента с края на мандата на кабинета "Желязков". 13 от министрите бяха депутати преди това и се завръщат на банките в Народното събрание, което според последните промени в конституцията е постоянно действащ орган и ще заседава до клетвата на 52-то НС.

За най-важния министър - финансовия, обаче място в парламента няма. Теменужка Петкова остава зад борда и в парламента ще се върнат 12 от членовете на правителството. Причината е, че Конституционният съд преразпредели мандатите след влизането на “Величие” и ГЕРБ загуби своя в Търговище.

Една трета от завръщащите се министри ще извадят от парламента дами - по две от ГЕРБ и от БСП. Така

при социалистите ще останат само три жени - новата им шефка Наталия Киселова, заместничката ѝ Марияна Бояджиева и Мая Димитрова.

Премиерът Росен Желязков ще седне отново на депутатската банка като представител на Благоевградския регион. Излиза Георги Георгиев от Сандански, който през 2024 г. размести листата с над 6100 преференции.

Вицепремиерът Томислав Дончев взе единствения мандат за ГЕРБ в Габрово и връщането му ще изкара Михаил Митов - изпълнителен директор на габровския футболен клуб “Янтра”.

Връщането на външния министър Георг Георгиев вади кадър на СДС от парламента - Стефан Маринов.

Мястото на енергийния министър Жечо Станков пък трябва да освободи Станислав Губеров, който бе кандидат за кмет на Созопол на последните местни избори.

34-годишната Десита Петкова ще напусне банката, на която седна при избора на Красимир Вълчев за образователен министър. Заедно с нея ще си тръгне и Деница Николова, която взе варненския мандат на МВР шефа Даниел Митов.

Вместо правосъдния министър Георги Георгиев пък като законодател една година заседаваше д-р Валерия Славова от пловдивската листа.

Рокадите при БСП са четири. Вицепремиерът Атанас Зафиров вади от парламента столичанката Нина Димитрова. А Галин Дурев трябва да освободи място за екоминистъра Манол Генов.

Доктор Десислав Тасков пък ще се върне към практиката си на уролог, за да стане Борислав Гуцанов варненски депутат. За него обаче вървят слухове, че ще остане и в служебния кабинет, ако БСП с решение му разреши това..

В Русе Иван Иванов сменя Биляна Иванова, която преди депутатската банка бе общински съветник.

За ИТН рокадата е една - здравният министър Силви Кирилов се връща в НС, а Димитър Гърдев си тръгва от парламента.

Осем от министрите от кабинета “Желязков” не са били избирани за депутати, преди да влязат в изпълнителната власт. Това са Валентин Мундров, Георги Тахов, Петър Дилов, Мариан Бачев, Иван Пешев, Атанас Запрянов, Гроздан Караджов и Мирослав Боршош.

Пешев и Боршош бяха столични общински съветници преди да влязат в правителството. Спортният министър бе шеф и на ресорната комисия в общината - по младежта и спорта, но креслата в СОС по закон не се пазят за разлика от тези на народните представители.

