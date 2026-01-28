Антикорупционната комисия отиде в историята. Какво следва

Парламентът окончателно закри Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Предстои правомощията на оглавяваната от Антон Славчев антикорупционна комисия да бъдат разпределени между Сметната палата и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) към Министерството на вътрешните работи.

Служителите на комисията ще бъдат преназначени, архивните дела отиват в ДАНС.

По време на дебатите от “Възраждане” представиха серия от предложения, насочени към засилване на реалния контрол върху корупцията и конфликтни интереси.

Наталия Киселова от БСП подчерта, че конфликтът на интереси и превенцията на корупцията не са престъпления по своята същност.

Според нея създаването и последващо закриване на КПК е резултат от концептуална грешка и липса на ясно разграничение между административния и наказателния подход.

Лена Бориславова от ПП-ДБ разкритикува управляващите, като заяви, че закриването на Антикорупционната комисия е мотивирано от страх от независимо правосъдие.

Лицемерието няма край, законопроектът сме го приели заедно. Вие говорите как тази комисия е бухалка, говорите за справедливост, а точно вие организирахте ареста на Борисов. Това ли ви е правосъдието, срамота", каза Георги Кръстев от ГЕРБ.

