Цял Лондон гледа Вяра и Надежда от "Биг брадър" - в окаяно състояние са (видео)

Вяра и Надежда - две трети от незабравимия дует на риалити тризначките от Благоевград, се намират в ужасяващо психическо и физическо състояние, пише "Лупа". 40-годишните дами, които от доста време са клошарки в Лондон, са се наркоманизирали тотално с евтин крек и лепило и животът им е в непосредствена опасност, алармират от диаспората ни в Англия.

"Стандарт" видя, че на страницата "Забелязано край Лондон" има публикация, посветена на тях, хората се спират, снимат ги и се дивят какво е това чудо. Те са представени като "победителки в българския Биг брадър"

В родния град на момичетата вече тече акция по събиране на пари за връщането и лечението им у нас. Техни роднини се опасяват, че те са отключили тежка шизофрения - нещо, което не е изключено да се случи едновременно при близнаци.

Тези дни двете откачалки бяха заснети да крещят на улицата несвързани обиди към индийци, пакистанци и английската правосъдна система. И да твърдят, че принц Уилям е педераст с гадже - канадец.

Преди 20 години България гласува точно тези същества да спечелят голямата награда от "Биг Брадър".

Всъщност Вяра и Надежда са били пратени в лондонска институция за душевно болни в началото на годината, но са били освободени само след няколко дни, допълват наши източници от английската столица.

