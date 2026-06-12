Общество

Арх. Петър Диков: Геотермална енергия под София може да намали разходите за отопление

Господ ни я е дал, а ние купуваме скъп газ, заяви архитектът

Арх. Петър Диков: Геотермална енергия под София може да намали разходите за отопление
12 юни 26 | 19:08
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Мира Иванова

Геотермалната енергия като пропуснат шанс за България

Под София съществува огромен, но недоразвит енергиен потенциал, който може да се използва за отопление на ключови обществени сгради. Това заяви в предаването "Лице в лице" на бТВ бившият главен архитект на столицата арх. Петър Диков, който от години работи по темата за геотермалните води и тяхното приложение в градската среда.

По думите му темата за геотермалната енергия ще става все по-важна, но все още не получава необходимото внимание от институциите.

„Крайно време е управляващите да не иронизират тази тема“, подчерта той.

Лозенец – находище с температура до 54 градуса

В центъра на дискусията е геотермалното находище в квартал „Лозенец“, където водата достига 52–54 градуса. Според арх. Диков този ресурс е напълно достатъчен за отопление на големи обекти в столицата.

Той припомня, че в миналото водата от същото находище е била използвана за обществената баня в района, което доказва реалната ѝ приложимост.

НДК, „Спартак“ и идеята за затворен енергиен цикъл

Една от най-конкретните идеи, представени от архитекта, включва използване на геотермалната енергия за отопление на Националния дворец на културата.

Според него НДК разполага с помещение, проектирано като енергиен център, което в момента не се използва. Планът предвижда топлината от геотермалната вода да захранва сградата, а след това остатъчната температура да бъде достатъчна за подгряване на басейна „Спартак“.

Този модел, по думите му, би създал ефективна система с многократно използване на един и същ енергиен ресурс.

Инвестиция, която се изплаща за няколко години

Арх. Диков посочва, че изчисленията преди години са показвали инвестиция от около 10–11 милиона лева за изграждане на необходимата инфраструктура и нов сондаж.

В същото време НДК е плащал около 3 милиона лева годишно само за отопление, което според него означава бърза възвръщаемост на вложението – в рамките на 3–4 години.

500 мегавата енергия под краката ни

В разговора беше припомнена и тезата на покойния проф. Костадин Щерев, според когото под София се намира ресурс от около 500 мегавата топлинна енергия.

„Господ ни е дал този ресурс, а ние плащаме скъпо за газ“, коментира Диков, подчертавайки зависимостта на страната от вносни енергийни източници.

Казусът „Баба Алино“ и въпросите за незаконното строителство

Втората тема, коментирана от арх. Петър Диков, е свързана със случая „Баба Алино“. Той изразява недоумение как подобни строителни процеси са се развили без ясни отговори от институциите.

Според него става дума за комплекс от градоустройствени и административни проблеми, които изискват пълна проверка и публичност.

Държавният контрол и липсата на яснота

Архитектът подчертава, че в подобни случаи няма „невинни“ и всички обстоятелства трябва да бъдат изяснени.

Той поставя въпроса за контрола върху строителството, както и за това дали проектите са съобразени с българските норми и законови изисквания.

КУБ, ДАНС и въпросите за документите

В контекста на казуса се коментира и необходимостта от информация от службите, включително ДАНС, относно дейността на определени строителни структури.

Според изнесените данни, има въпроси около документи, проектна документация и произход на архитектурните решения, включително такива, които не са изготвени по българските стандарти.

Аналогии с минали скандали и липсата на последствия

Диков прави паралел със случаи от миналото, включително т.нар. „митничарско селище“ край язовир „Ивайловград“, където също е имало незаконно строителство и дългогодишен обществен отзвук.

Той поставя под съмнение дали подобни обекти реално са били премахнати или са останали без последствия, което според него показва системен проблем в прилагането на закона.

Въпросът за бъдещето: енергия или пропуснати възможности

И в двата акцента – енергийния потенциал на София и проблемите със строителния контрол – арх. Петър Диков поставя обща тема: нуждата от дългосрочна стратегия и реални решения, вместо отлагане на ключови проблеми.

Според него България разполага както с природни ресурси, така и с експертен капацитет, но липсва достатъчна институционална последователност за тяхното използване.

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Автор Мира Иванова

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