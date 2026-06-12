Арх. Петър Диков: Геотермална енергия под София може да намали разходите за отопление

Геотермалната енергия като пропуснат шанс за България

Под София съществува огромен, но недоразвит енергиен потенциал, който може да се използва за отопление на ключови обществени сгради. Това заяви в предаването "Лице в лице" на бТВ бившият главен архитект на столицата арх. Петър Диков, който от години работи по темата за геотермалните води и тяхното приложение в градската среда.

По думите му темата за геотермалната енергия ще става все по-важна, но все още не получава необходимото внимание от институциите.

„Крайно време е управляващите да не иронизират тази тема“, подчерта той.

Лозенец – находище с температура до 54 градуса

В центъра на дискусията е геотермалното находище в квартал „Лозенец“, където водата достига 52–54 градуса. Според арх. Диков този ресурс е напълно достатъчен за отопление на големи обекти в столицата.

Той припомня, че в миналото водата от същото находище е била използвана за обществената баня в района, което доказва реалната ѝ приложимост.

НДК, „Спартак“ и идеята за затворен енергиен цикъл

Една от най-конкретните идеи, представени от архитекта, включва използване на геотермалната енергия за отопление на Националния дворец на културата.

Според него НДК разполага с помещение, проектирано като енергиен център, което в момента не се използва. Планът предвижда топлината от геотермалната вода да захранва сградата, а след това остатъчната температура да бъде достатъчна за подгряване на басейна „Спартак“.

Този модел, по думите му, би създал ефективна система с многократно използване на един и същ енергиен ресурс.

Инвестиция, която се изплаща за няколко години

Арх. Диков посочва, че изчисленията преди години са показвали инвестиция от около 10–11 милиона лева за изграждане на необходимата инфраструктура и нов сондаж.

В същото време НДК е плащал около 3 милиона лева годишно само за отопление, което според него означава бърза възвръщаемост на вложението – в рамките на 3–4 години.

500 мегавата енергия под краката ни

В разговора беше припомнена и тезата на покойния проф. Костадин Щерев, според когото под София се намира ресурс от около 500 мегавата топлинна енергия.

„Господ ни е дал този ресурс, а ние плащаме скъпо за газ“, коментира Диков, подчертавайки зависимостта на страната от вносни енергийни източници.

Казусът „Баба Алино“ и въпросите за незаконното строителство

Втората тема, коментирана от арх. Петър Диков, е свързана със случая „Баба Алино“. Той изразява недоумение как подобни строителни процеси са се развили без ясни отговори от институциите.

Според него става дума за комплекс от градоустройствени и административни проблеми, които изискват пълна проверка и публичност.

Държавният контрол и липсата на яснота

Архитектът подчертава, че в подобни случаи няма „невинни“ и всички обстоятелства трябва да бъдат изяснени.

Той поставя въпроса за контрола върху строителството, както и за това дали проектите са съобразени с българските норми и законови изисквания.

КУБ, ДАНС и въпросите за документите

В контекста на казуса се коментира и необходимостта от информация от службите, включително ДАНС, относно дейността на определени строителни структури.

Според изнесените данни, има въпроси около документи, проектна документация и произход на архитектурните решения, включително такива, които не са изготвени по българските стандарти.

Аналогии с минали скандали и липсата на последствия

Диков прави паралел със случаи от миналото, включително т.нар. „митничарско селище“ край язовир „Ивайловград“, където също е имало незаконно строителство и дългогодишен обществен отзвук.

Той поставя под съмнение дали подобни обекти реално са били премахнати или са останали без последствия, което според него показва системен проблем в прилагането на закона.

Въпросът за бъдещето: енергия или пропуснати възможности

И в двата акцента – енергийния потенциал на София и проблемите със строителния контрол – арх. Петър Диков поставя обща тема: нуждата от дългосрочна стратегия и реални решения, вместо отлагане на ключови проблеми.

Според него България разполага както с природни ресурси, така и с експертен капацитет, но липсва достатъчна институционална последователност за тяхното използване.

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