Примката се затяга! Погват хиляди софиянци

Столичната община започва тежка битка с хората и фирмите, които изхвърлят строителни отпадъци около контейнерите и превръщат улиците в незаконни сметища. От понеделник, 27 юли, на установени рискови места ще бъдат разположени 4G соларни камери, които трябва да заснемат нарушителите. Глобите за физически лица са от 150 до 500 евро, а за юридически лица - от 700 до 2000 евро. Мярката идва след хиляди проверки и поредица от сигнали за отпадъци, изхвърляни безконтролно след ремонти.

Новите сгради раждат незаконни сметища

Един от показателните случаи е в столичния квартал „Дружба“. Около новопостроени жилищни сгради тротоарите са затрупани с картони, чували, остатъци от цимент и кофи от латекс.

Проблемът се появил след приключването на основното строителство, когато собствениците започнали довършителни ремонти в апартаментите. Вместо да наемат специализирани контейнери, част от тях оставяли отпадъците в съдовете за битова смет или непосредствено около тях.

„Преди около четири месеца заедно с мои колеги забелязахме, че тук се образува нерегламентирано сметище, предимно от строителни материали“, разказа пред бТВ Ралица Велинова.

По думите й хората, които работят в района, периодично събират разпръснатия боклук и го струпват на едно място, за да може фирмата по чистотата да го извози. Това обаче не решава проблема, защото скоро след почистването се появяват нови чували, опаковки и строителни остатъци.

Предупрежденията не спряха нарушителите

Живеещи и работещи в района първоначално опитали да се справят с проблема без намесата на властите. На входовете на новите кооперации били разлепени съобщения с молба строителните отпадъци да не се хвърлят в контейнерите за битова смет и около тях. „Не постигнахме никакъв резултат“, призна Велинова.

След провала на доброволните предупреждения започнали постоянни сигнали до Столичната община. „Това се превърна в един порочен кръг. От четири месеца подавам многократно, почти всяка седмица, сигнали“, заяви тя.

Едва след намесата на Столичния инспекторат натрупаните отпадъци били премахнати. Опасението на хората обаче е, че без установяване на извършителите сметището ще се появи отново само след дни.

Ремонтът не е оправдание за замърсяването

Част от новодомците признават, че съдовете бързо се препълват, защото в сградите едновременно се ремонтират десетки жилища. „Сградата е чисто нова, ние тъкмо се нанесохме. Повече от половината апартаменти все още се оправят. Кофите се пълнят, но като се напълнят, няма къде другаде да се сложат отпадъците“, коментира собственикът Кристиян.

От инспектората обаче са категорични, че липсата на място не оправдава изхвърлянето на строителни материали в съдовете за битова смет. Всеки, който извършва ремонт, е длъжен да организира законното събиране и извозване на генерираните отпадъци.

„Този проблем е установен в цяла София. Където има нова сграда, при нанасянето семействата извършват ремонт, а много малка част от тях си наемат контейнери“, заяви Георги Маджев, началник на районния инспекторат „Искър“.

Камерите ще дебнат системните нарушители

Общината преминава от предупреждения към видеонаблюдение. Устройствата ще бъдат поставяни на точки, за които предварителният анализ е показал постоянно и системно замърсяване. „Ще започнем да поставяме 4G соларни камери, за да можем да хващаме нарушителите, да установяваме извършителите и да налагаме санкции“, обясни Маджев.

Използването на соларни устройства позволява камерите да бъдат разполагани и на места без удобно електрозахранване. Целта е записите да дадат доказателства не само за самото нарушение, но и за автомобила или лицето, което е изхвърлило отпадъците.

От Столичния инспекторат подчертават, че дългосрочен резултат ще има само когато замърсителите бъдат установени и глобени. Почистването след тях за сметка на общината единствено прехвърля цената на нарушението върху всички столичани.

До 500 евро глоба за граждани

Санкциите за физически лица са от 150 до 500 евро. За юридически лица размерът е между 700 и 2000 евро. Така едно изхвърляне на чували, кофи и остатъци от ремонт край кварталния контейнер може да се окаже многократно по-скъпо от законното наемане на специализиран съд и извозването на отпадъка.

Столичният инспекторат и през последните месеци провежда засилени проверки за замърсяване от строителни дейности, включително за разпиляване на отпадъци и материали върху улици и тротоари. Официалните данни показват стотици съставени актове след проверки на строителни обекти от началото на 2026 г.

В контейнера се хвърля само битов отпадък

Инспекторите напомнят, че в съдовете за битова смет не могат да бъдат поставяни строителни материали, мебели, матраци или други големи предмети. „Вътре в контейнера е забранено да се изхвърля какъвто и да е строителен отпадък или мебели. Вътре е само за битов отпадък“, предупреди Маджев.

Едрогабаритни и ограничени количества ремонтни отпадъци могат да се оставят на определените места само съобразно графика за съответния район. При по-голям ремонт правилното решение е наемането на специализиран контейнер и предаването на отпадъците на оторизирана фирма.

Столичната община публикува районни указания и направления за транспортиране на строителни отпадъци, включително за район „Искър“, където се намира „Дружба“.

Сигналът на гражданите може да доведе до глоба

Камерите няма да бъдат единственият начин за установяване на нарушителите. Инспекторите могат да действат при залавяне на място или след достатъчно конкретен сигнал от свидетел. „Могат да сигнализират през call.sofia или по телефоните на Столичния инспекторат за всеки район“, посочи Маджев.

От началото на годината са извършени над 2000 проверки, съставени са над 350 акта и повече от 1000 фиша за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Новите камери трябва да покажат, че анонимното изсипване на чувалите през нощта или от багажника на автомобил вече няма да гарантира безнаказаност.