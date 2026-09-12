Примката се затяга! Погват хиляди софиянци
Физическите лица рискуват до 500 евро глоба, а фирмите могат да платят четири пъти повече
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Физическите лица рискуват до 500 евро глоба, а фирмите могат да платят четири пъти повече
Хората искат справедливост и правов ред, категоричен е лидерът на ДПС-НОВО НАЧАЛО
От Инспектората подчертават, че активността на гражданите е от съществено значение
Възмутен съм от техните действия спрямо случая в Стара Загора, заяви депутатът от ДПС
Сезира Инспектората на ВСС
Инспекторатът на МС проверява пиарите на старата власт
Това назначение показва, че липсата на кадри за администрацията в Столична община е много голям проблем, заяви лидерът на БСП - София
До момента от МВР не коментира случая
Очаква се окончателното становище на Венецианската комисия
Министър Кралев е разпоредил да се установи как са изразходвани отпуснатите от министерството пари от 2015-а до 2018-а
Народното събрание одобри докладите за дейността на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него за 2018 г.
Инспекторатът към правосъдното министерство приключи проверката в Агенцията...
Тревожна тенденция на увеличаване на работниците без трудови договори разкри шефът на дирекция „Инспекция по труда" в Благоевград Петър Попадийн. За т...
Инспекторатът към Министерството на културата ще стартира проверка в Художествената академия "Димитър Добрович" в Сливен. Процедурата е задействана за...
Депутатите избраха 10-те инспектора към Инспектората на ВСС. Това стана с квалифицирано мнозинство от две трети, съобщи БГНЕС и уточни, че общият брой...
С остри критики се изказа Инспекторатът на съдебната власт относно предложената съдебна реформа от правосъдния министър Христо Иванов. Това става ясн...
С остри критики се изказа Инспекторатът на съдебната власт относно предложената съдебна реформа от правосъдния министър Христо Иванов. Това става ясн...
София. Проверки във всички помощни училища в София започва Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), съобщиха от пресцентъра й. Инспекторите от...
София. Серия от гафове разкри Сметната палата в одитния си доклад за Инспектората на Висшия съдебен съвет. От изводите на ревизорите става ясно, че пр...
София. Битката за елитните гимназии ще бъде по-тежка тази година. Това прогнозира шефът на столичния просветен инспекторат Ваня Кастрева. Причината е,...