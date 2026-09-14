Дара изненада всички с неочаквано решение

Глътка въздух от тежката корона на славата реши да си вземе Дара. Родната гордост на „Евровизия“ изненадващо обяви, че се оттегля от медийното пространство и най-вече – от социалните мрежи.

Като причина изпълнителката посочва вътрешната си нужда от ментално пречистване. По този начин, чрез изолация певицата се надява да подобри фокуса си, за да твори с още повече енергия и заряд, пише “България Днес”.

„Музиката ми е огън. Здрава съм. Тялото ми се чувства добре. Психическото ми здраве е стабилно. Просто имам нужда от почивка. Пространство. Тишина“, откровена е в свое инстаграм стори варненката.

Гласовитата красавица е решена да обърне внимание на себе си, като не реагира на съобщения от типа: „Пускай музика, иначе хората ще те забравят“.

„Ако си ми фен, моля те, не се опитвай да вкарваш страх в сърцето ми. Знам, че моя отговорност е да не позволявам на тези неща да ми влияят, и точно затова знам кога да се отдръпна“, споделя още известната по света и у нас нашенка.

Хубавицата успокоява всички почитатели, че работата по нови проекти кипи с пълни сили. Дара разкрива също, че само за два месеца успява да създаде цяла музикална компания, взимайки грандиозни решения светкавично бързо.

„Имаме план. Имаме мисия. Имаме визия. И имаме много готова музика. Но няма да ви захранвам с някакви евтини допаминови глупости само защото интернет ми казва, че трябва постоянно да ви давам нещо“, категорична е победителката от популярния песенен конкурс.

Йотова мечтае да изгради новия си лейбъл по правилен, значим и въздействащ начин, а проектите й както досега да носят своето послание. И да оставят следа във времето.

„Забравена или не, аз оставам вярна на себе си, на ценностите и на визията си. Това има по-голямо значение за мен от това да съм в крак с шума. Обичам ви“, завършва за финал успялата да завладее сърцата на хиляди меломани Дара.