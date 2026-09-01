Любопитно

Дара изплю камъчето! И обяви раздяла

Някои истории не приключват - просто поемат в нова посока, пише певицата

Дара изплю камъчето! И обяви раздяла
01 сеп 26 | 21:07
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Григор Атанасов

Дара изплю камъчето за драмата с „Вирджиния Рекърдс“. Певицата официално обяви, че се разделя с лейбъла след близо десет години съвместна работа. Тя съобщи новината в профила си в Инстаграм.

Ето и цялото изявление на победителката на Евровизия:

Някои истории не приключват - просто поемат в нова посока.

След близо десет години, изпълнени с музика, мечти, безсънни нощи, предизвикателства и незабравими моменти, моят професионален път с Virginia Records стига до своя край.

Благодарна съм за всичко, което създадохме заедно - за доверието, смелостта, любовта към музиката и всички споделени успехи. Зад тази история стои екип от хора, които вложиха сърце, талант и отдаденост, и към които ще останат обич, уважение и искрена признателност.

Една важна глава за мен се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават.

Продължавам напред с благодарност към изминатия път и с огромно вълнение към всичко, което предстои.

Тагове:
Автор Григор Атанасов

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1 Коментара
Кики
преди 35 минути

Убидно е все пак, такава дъртофелница....sorry,

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