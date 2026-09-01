Дара изплю камъчето! И обяви раздяла

Дара изплю камъчето за драмата с „Вирджиния Рекърдс“. Певицата официално обяви, че се разделя с лейбъла след близо десет години съвместна работа. Тя съобщи новината в профила си в Инстаграм.

Ето и цялото изявление на победителката на Евровизия:

Някои истории не приключват - просто поемат в нова посока.



След близо десет години, изпълнени с музика, мечти, безсънни нощи, предизвикателства и незабравими моменти, моят професионален път с Virginia Records стига до своя край.



Благодарна съм за всичко, което създадохме заедно - за доверието, смелостта, любовта към музиката и всички споделени успехи. Зад тази история стои екип от хора, които вложиха сърце, талант и отдаденост, и към които ще останат обич, уважение и искрена признателност.



Една важна глава за мен се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават.



Продължавам напред с благодарност към изминатия път и с огромно вълнение към всичко, което предстои.