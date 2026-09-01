Голяма драма за новите крал и кралица на Норвегия. Спешен ход след клетвата

Само няколко часа след полагането на клетва, Кралят на Норвегия Хокон Осми е откарал съпругата си, кралица Мете-Марит в болница, съобщи Франс прес, позовавайки се на норвежки медии.

Снимки в норвежките медии показват 53-годишната кралица, която все още се възстановява след трансплантация на бял дроб, да слиза от автомобил, управляван лично от краля, пред Националната болница в Осло. Според агенция НТВ по-късно Хокон Осми е бил видян да напуска болницата, но кралицата не е била с него.

Мете-Марит страда от нелечимо белодробно заболяване, заради което на 17 юни ѝ беше направена белодробна операция, пише БТА.

„Не е необичайно след трансплантация на бял дроб да възникнат усложнения. Кралицата е имала усложнения на няколко пъти след операцията, включително и днес“, заяви лекарят Аре Холм от болницата. „Поради това тя трябва да остане под наблюдение през целия ден“, добави той.

В понеделник кралицата беше видяна по време на пренасянето на ковчега на крал Харалд Пети, починал в петък на 89-годишна възраст. По-късно тя се появи заедно с кралското семейство пред кралския двореца в Осло, за да види цветята, оставени там от норвежците след смъртта на краля.

Хокон Осми положи клетва като крал на Норвегия пред парламента на страната в ранния следобед днес. Това е институционална процедура, която символизира ограничаването на правомощията на монарха, постановено в конституцията на страната.