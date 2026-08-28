След Харалд V: Почина най-младият крал в света

След като Норвегия загуби своя крал Харалд V, съобщиха за кончината на друг монарх.

Почина най-младият монарх в света - кралят на Торо. Ойо Нимба Кабамба Игуро Рукидии IV е умрял на 34-годишна възраст, съобщи премиерът на кралството Калвин Армстронг Рвомиире Акиики, предава "Вести".

Официално причината за смъртта на крал Ойо не е съобщена. От кралство Торо посочват единствено, че 34-годишният монарх е бил тежко болен и е получавал лечение в САЩ, преди да почине. В местни медии се появиха твърдения за сериозно заболяване, включително рак, но тази информация не е потвърдена официално от кралството или угандийските власти.

The Government of Uganda mourns the passing of His Majesty King Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, Omukama of Tooro.



Our heartfelt condolences to the Royal Family and the people of Tooro. pic.twitter.com/h6UiAA8hqz — Government of Uganda (@GovUganda) August 27, 2026

Кралство Торо се намира в западна Уганда. Ойо се възкачва на престола през 1995 г., когато е едва на 3 години, след смъртта на баща си. По това време е създаден регентски съвет, в който участва и кралицата майка. Официалната му коронация се състои, след като навършва 18 години.

Ойо е вписан в книгата със световните рекорди на „Гинес“ като най-младия управляващ монарх в света. Той е 13-ият владетел на кралство Торо, основано в началото на XIX век, и е бил символичен лидер на повече от 2 милиона души.

Въпреки че Уганда е република с избран президент, в страната съществуват няколко традиционни кралства. Те нямат политическа власт, но продължават да имат значително културно и обществено влияние.

При обявяването на смъртта премиерът на Торо определи загубата като „неизмерима“ за кралското семейство и народа на кралството и призова хората да останат единни и спокойни.

Кралят не е бил официално женен, но премиерът увери, че наследяването на короната е гарантирано. По думите му Ойо оставя принц, който е негов наследник, но самоличността му ще бъде обявена официално в подходящия момент според традициите на кралството.

Ойо беше известен и с обществената си дейност. Според местни медии той е подкрепял инициативи за образование и овластяване на младите хора, опазване на климата и повишаване на осведомеността за ХИВ/СПИН.

Най-влиятелната монархическа институция в страната - кралство Буганда, също изрази съболезнования на народа на Торо и определи покойния монарх като значима фигура за Уганда.