След Харалд V: Почина най-младият крал в света

След като Норвегия загуби своя крал Харалд V, съобщиха за кончината на друг монарх.
Почина най-младият монарх в света - кралят на Торо. Ойо Нимба Кабамба Игуро Рукидии IV е умрял на 34-годишна възраст, съобщи премиерът на кралството Калвин Армстронг Рвомиире Акиики, предава "Вести".
Официално причината за смъртта на крал Ойо не е съобщена. От кралство Торо посочват единствено, че 34-годишният монарх е бил тежко болен и е получавал лечение в САЩ, преди да почине. В местни медии се появиха твърдения за сериозно заболяване, включително рак, но тази информация не е потвърдена официално от кралството или угандийските власти.
The Government of Uganda mourns the passing of His Majesty King Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, Omukama of Tooro.— Government of Uganda (@GovUganda) August 27, 2026
Our heartfelt condolences to the Royal Family and the people of Tooro. pic.twitter.com/h6UiAA8hqz
Кралство Торо се намира в западна Уганда. Ойо се възкачва на престола през 1995 г., когато е едва на 3 години, след смъртта на баща си. По това време е създаден регентски съвет, в който участва и кралицата майка. Официалната му коронация се състои, след като навършва 18 години.
Ойо е вписан в книгата със световните рекорди на „Гинес“ като най-младия управляващ монарх в света. Той е 13-ият владетел на кралство Торо, основано в началото на XIX век, и е бил символичен лидер на повече от 2 милиона души.
Въпреки че Уганда е република с избран президент, в страната съществуват няколко традиционни кралства. Те нямат политическа власт, но продължават да имат значително културно и обществено влияние.
При обявяването на смъртта премиерът на Торо определи загубата като „неизмерима“ за кралското семейство и народа на кралството и призова хората да останат единни и спокойни.
Кралят не е бил официално женен, но премиерът увери, че наследяването на короната е гарантирано. По думите му Ойо оставя принц, който е негов наследник, но самоличността му ще бъде обявена официално в подходящия момент според традициите на кралството.
Ойо беше известен и с обществената си дейност. Според местни медии той е подкрепял инициативи за образование и овластяване на младите хора, опазване на климата и повишаване на осведомеността за ХИВ/СПИН.
Най-влиятелната монархическа институция в страната - кралство Буганда, също изрази съболезнования на народа на Торо и определи покойния монарх като значима фигура за Уганда.