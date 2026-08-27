Хари и Меган се охарчиха за завръщането си на Острова

Принц Хари и Меган Маркъл похарчиха близо 120 000 долара за 10-часов частен полет от Лос Анджелис до Бирмингам, съобщава Page Six. Двойката е наела луксозен самолет Bombardier Global Express XRS от компанията Planet 9 на тарифа от 12 000 долара на час. Скъпият чартър, разполагащ с две бани, пет легла и място за 15 куфара, е бил избран най-вече за да може семейството да пътува заедно с кучетата си - лабрадора Пула и бигъла Миа, докато пилетата им от имението в Монтесито са останали в Калифорния.

Внезапното решение на херцозите на Съсекс да се преместят обратно в Обединеното кралство за по-продължителен период шокира обществеността шест години след оттеглянето им от кралския двор. Основната причина за този ход е здравословното състояние на крал Чарлз III и продължаващата му борба с рака. Монархът е бил уведомен дни преди новината да стане медийно достояние и с нетърпение очаква да прекарва повече време със сина си, снаха си и внуците си.

Децата на двойката - 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет - се очаква да тръгнат на училище в Англия още този месец. Въпреки преместването, Хари и Меган няма да се завръщат към официалните си кралски задължения и няма да живеят в имот, собственост на короната. Докато имението им в САЩ остава тяхно притежание, те вече търсят нов дом в района на Котсуолдс, близо до извънградската резиденция Highgrove House. И докато отношенията с Чарлз III се затоплят, връзката на Хари с брат му принц Уилям и Кейт Мидълтън остава все така обтегната след разкритията в мемоарите му „Резервният“.