За три зодии септември ще е най-съдбоносният месец в годината

Този септември се очертава като месец на сериозен положителен обрат за три зодиакални знака. Според астрологичната прогноза Овен, Близнаци и Лъв постепенно ще излязат от по-напрегнат период и ще усетят раздвижване в любовта, работата и личните си планове. Влиянието на Венера, Меркурий и Юпитер, както и септемврийското равноденствие, ще създадат условия за нови възможности и по-голяма увереност. Най-силните промени се очакват през втората половина и особено към края на месеца.

Овен - напрежението отстъпва, отношенията се подреждат

За Овните септември ще донесе постепенно освобождаване от емоционалното напрежение. Към края на месеца по-благоприятната позиция на Марс и съвпадът му с Юпитер ще активизират сферите на любовта, приятелството и личните радости. Отношенията с близките ще станат по-топли, а Овните с деца могат да получат допълнителни поводи за щастие.

Втората половина на септември ще постави по-силен акцент върху партньорствата. Слънцето и Меркурий във Везни ще помогнат за възстановяването на нарушена хармония, намирането на общ език и преодоляването на стари разногласия. Това може да се отрази положително както на личните връзки, така и на професионалните отношения.

След 10 септември Венера ще засили темите за близостта и споделените финанси. Двойките ще получат възможност да укрепят отношенията си, а при необвързаните може да се отвори шанс за подобрение във финансовата сфера. До края на месеца усещането за безизходица постепенно ще отслабне и движението напред ще стане много по-лесно.

Близнаци - кариерата се раздвижва, идва смелост за нов ход

При Близнаците септември насочва прожекторите към кариерата и собствените им възможности. През първите десет дни Венера във Везни ще улесни общуването и ще засили личния им чар, което може да помогне при срещи, преговори и създаване на нови контакти.

След 10 септември Венера в Скорпион ще насочи вниманието към работата и ежедневния комфорт. Близнаците могат да потърсят начин да подобрят условията си на труд, да внесат повече ред или да променят нещо, което отдавна ги натоварва. Меркурий във Везни ще подпомогне нестандартното мислене и способността им да убеждават.

След 22 септември Слънцето ще засили темите за романтика, творчество и общуване. За необвързаните може да се появи човек с потенциал за по-сериозна връзка. Към края на месеца съвпадът между Марс и Юпитер ще даде повече увереност и готовност за риск там, където досега Близнаците са се колебали.

Лъв - мощен прилив на енергия и шанс за голяма промяна

За Лъвовете най-силната част от месеца идва към неговия край. Преминаването на Марс в техния знак ще донесе повече енергия, самоувереност и желание за действие. Особено силно това ще се усети от онези, които отдавна обмислят сериозна промяна, но досега не са се решавали на първата крачка.

Съвпадът на Марс и Юпитер ще засили амбицията и творческия заряд. Лъвовете могат да попаднат в центъра на вниманието, да получат признание или да започнат проект, способен да промени сериозно бъдещите им планове. Това е период, в който инициативността ще има много по-голяма тежест.

Меркурий и Слънцето във Везни допълнително ще подобрят комуникацията и способността им да преговарят. Полезни контакти, нови идеи и по-смели решения могат да превърнат втората половина на септември в особено продуктивен период. Влиянието на затъмнението също ще продължи да подтиква Лъвовете към лична промяна и отказ от стари модели, които вече не им носят развитие.