Огромна държава случайно откри запаси на злато за 83 млрд. долара

Геолози в Китай са попаднали на изключително богата златоносна руда под окръг Пинцзян в провинция Хунан. При анализ на сондажните ядки една от пробите е показала концентрация от цели 138 грама злато на тон - ниво, което се среща изключително рядко в минната индустрия. Под златното поле Вангу вече са установени над 40 отделни жили, а китайските власти оценяват потенциала на находището на повече от 1000 тона злато. Стойността му беше изчислена на около 83 млрд. долара при цените към момента на първоначалното обявяване.

138 грама там, където няколко грама вече са достатъчни

Мащабът на находката се разбира най-добре при сравнението с обичайния златодобив. Много печеливши мини работят с руда, съдържаща приблизително 1-3 грама злато на тон, а концентрации над 10 грама вече се смятат за много високи. Именно затова пробата със 138 грама на тон привлича толкова голямо внимание.

Още по-впечатляващо е, че част от златото в сондажните ядки е било видимо с просто око, а не само установено чрез лабораторен анализ. „Много от пробитите скални ядки показаха видимо злато“, заяви Чън Жулин, експерт по проучване на рудни находища към Геоложкото бюро на Хунан.

300 тона са установени, над 1000 са прогнозата

Тук има важно разграничение. Геолозите са установили над 40 златоносни жили на дълбочина до около 2000 метра, за които китайското геоложко бюро посочва приблизително 300 тона злато. При моделиране на находището до 3000 метра потенциалният ресурс вече се оценява на повече от 1000 тона.

Това означава, че внушителната цифра от над 1000 тона все още е геоложка оценка, а не количество, което вече е доказано и готово за добив. След първоначалното съобщение експерт на Световния съвет по златото също призова към предпазливост именно заради начина, по който по-дълбокият ресурс е екстраполиран.

Откритието всъщност започна през 2024 година

Официално находището беше обявено от Геоложкото бюро на провинция Хунан през ноември 2024 г., а сега отново привлече международно внимание след публикация на „Дейли Галакси“. При проучванията са използвани нови технологии, включително триизмерно геоложко моделиране, а допълнително злато е открито и при сондажи около първоначално картографираната зона.

Това подсказва, че границите на златоносната система може все още да не са окончателно очертани. Именно продължаващите сондажи трябва да покажат колко от прогнозираното огромно количество действително може да бъде потвърдено и икономически добито.

За Китай залогът е много по-голям от една мина

Ако мащабът на Вангу бъде потвърден, находището ще увеличи сериозно вътрешната ресурсна база на един от най-големите производители и потребители на злато в света. Това има значение не само за бижутерийната индустрия - благородният метал се използва в електрониката, високите технологии и като ключов резервен актив.

Затова под хълмовете на Пинцзян може да се крие не просто богата мина, а стратегически ресурс. А числото, което засега кара геолозите да повдигат вежди, остава същото - до 138 грама злато в един тон скала.