Докато рафинерията в Бургас функционира, няма риск от недостиг на горива за България

Риск от недостиг на горива в България няма. Докато Лукойл Нефтохим Бургас и логистичната му мрежа съществуват, риск за България няма. Това заяви особеният управител на четирите дружества от групата ЛУКОЙЛ в България Евгени Симеонов по време на изслушването си в парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия днес.

Вътрешният пазар е приоритет

Винаги приоритетно се задоволяват първо нужните от горива на вътрешния пазар, след това се прави износ, каза Симеонов. И увери, че до 20 октомври нефтът за рафинерията е договорен. Нефт има, горива ще има, категоричен бе Евгени Симеонов.

Отчетите на компанията приети

Два отчета за дейността на четирите дружества – за юни, и за юли представи особеният управител пред Комисията. Депутатите ги приеха с огромно мнозинство.

Без ЛУКОЙЛ над 5000 души остават на улицата

Дерогацията, която използват дружествата от групата ЛУКОЙЛ - България е национално отговорна кауза. Ако няма дерогация, ако Лукойл Нефтохим Бургас не работи, 1000 души остават без работа. Още 2400 души биха останали на улицата, ако Лукойл - България престане да функционира. Същото ще се случи с още 1 500 служители, заети в спомагателните дейности.

Ако Дружествата от групата престанат да съществуват, над 5000 души моментално отиват на улицата. Над 220 бензиностанции веднага ще затворят врати, 8 петролни бази ще спрат да функционират. Резултатът ще бъде катастрофален, каза Симеонов. И се обърна към депутатите: „Затова бъдете много внимателни, когато говорите за ЛУКОЙЛ. Всяко изказване на народен представител – добро или лошо, може да има огромни последици“.

Тежка криза за горива ще има, ако рафинерията и логистичната мрежа спрат да функционират, посочи още веднъж Евгени Симеонов.

Растат количествата преработен нефт

Особеният управител представи състоянието на отделните компании за юни. Не се очаква ремонт на Лукойл Нефтохим Бургас до 2028 година.

От юни рафинерията е започнала плавно да повишава количествата преработен нефт. В началото на годината те са били 450 000 т, през юни стават 527 000 тона, през юли 560 000 тона, толкова се очакват и за август.

Купува на най-ниска цена, продава – на най-висока

Когато влязох на 8 юни в рафинерията пред мен бе очертан тежък сценарий с финансови разриви. В средата на юни обаче бяха договорени доставки на нефт с отложено плащане, за да нормализираме процеса. Променихме експорта на горива от рафинерията. Когато купуваме нефт правим конкурс и избираме най-изгодния вариант с най-ниската цена. При експорта е обратното – събираме оферти, за да постигнем възможно най-високата цена. Така успяхме за два месеца са подобрим ликвидното и финансовото състояние на компанията, посочи Евгени Симеонов.

Той съобщи, че Лукойл Нефтохим Бургас не може да извършва плащания извън ЕС, може да работи само с европейски банки.

Няма и капка руски нефт

Руски нефт не може да влезе в рафинерията, категорично заяви Евгени Симеонов. Той съобщи, че е издал заповед за създаване на санкционен комитет за проверка на всички контрагенти. Най-важният приоритет за мен е стриктното спазване на санкциите. Трябва да сте спокойни, че всеки контрагент е проверяван и не е възможно санкционирани хора или фирми да станат клиенти на Лукойл Нефтохим Бургас, подчерта особеният управител.

За Лукойл - България Евгени Симеонов съобщи, че дружеството управлява около 220 бензиностанции в страната, 8 петролни бази и един тръбопровод – от Бургас през Карнобат и Стара Загора до софийската база в Илиянци. Чрез тази мрежа Лукойл - България е основен снабдител на течни горива в страната. Компанията е в изключително благоприятно състояние като финанси, база и човешки ресурси, съобщи Симеонов.

Той информира депутатите, че е подготвена е официалната позиция на Лукойл - България до Външно министерство във връзка с 21-ия пакет от санкции. Направено е и предложение за отпадане на забраната за износ на дизел и други течни горива.

Нови отчети в петролните бази

В петролните бази е въведен нов начин на отчитане при товарене и разтоварване, като и тук е създаден санкционен комитет, който да наблюдава стриктно за спазване на санкциите на ОФАК (САЩ) и ОФСИ (Великобритания).

Третото дружество от групата – Лукойл Ейвиейшън България, зарежда и осигурява целия пазар с авиационно гориво. Има сътрудничество с над 100 компании в света, за 2025 г. е осигурило над 250 000 тона гориво. За тази година количествата са значително по-големи.

Най-малкото дружество в групата – Лукойл България Бункер осигурява корабно гориво. Зареждаме една част от морския флот, както и от речния по Дунав. Най-малката компания и финансово стабилна, изпълнява задачите, за които е създадена, на печална е и има стабилни продажби и приходи, съобщи Евгени Симеонов.

Над 100 милиона печалба

За юли той отчете допълнително повишаване на преработката и над 100 милиона печалба за Лукойл Нефтохим Бургас преди данъците. Лукойл – България, от своя страна, отчита най-високите си продажби за последните 5-6 години.

Слушах съмнения, че у нас влизат казахстански нефт, който бил едва ли не руски. Това е невъзможно, уверявам ви. Работим със световни компании, които не биха си позволили за попаднат под санкции. Руски нефт в България не е идвал, няма и да идва, отсече Симеонов.

Председателят на икономическата комисия Стефан Белчев му зададе въпрос, свързан с намерението му да направи пълен одит на завареното състояние на ЛУКОЙЛ.

Пълна мистерия с одита

Още в първия месец, извърших анализ на текущото състояние на 4-те компании. Установих, че има нужда от международен одит на периода на предишния особен управител. Защото има неща, които изглеждат странни и нелогични. Подготвихме техническо задание, по което да поканим големи международни одитори, съобщи Симеонов. Оферти подали „Ърст енд янг“ и „Грант Торнтон“. Израна била втората. След подписването на договора, в средата на юли получихме известие, че се отказват по необясними причини, като това което посочиха бе, че заради външно и вътрешно съгласуване не са получили нужните одобрения, каза Симеонов и подчерта, че за него отказът е крайно изненадващ и необясним. В неофициални разговори от компанията казали „намеса на външни фактори“, но не пожелали да уточнят какви.

Поканихме други компании. Първи реагираха „Делойт“, каза Симеонов и съобщи, че в понеделник е получена офертата им, но тъй като е доста по-висока от предишните ще изискат оферти и от други компании, за да постигнат най-изгодна цена.

Истината за цената на горивата

На въпрос от ГЕРБ за цената на горивата у нас Евгени Симеонов обясни, че стойността на дизела не се определя само от суровия нефт, а и от самия недостиг на дизел и на Балканския полуостров и в Европа. Особеният управител изброи 7 рафинерии на континента ни, които са спрели своята дейност, в резултат на което има недостиг на продукти. Маржът, при който работим е минимален. В съседните държави дизелът отдавна мина 2 евро, от тази седмица и бензинът също мина 2 евро, каза Симеонов.

Той обясни, че рафинерията работи в абсолютна конкуренция. Не ползва собствен нефт, а го купува от цял свят, което означава, че цените се влияят от всички световни тенденции. Основната причина за високата цена на дизела е недостиг на готови рафинирани продукти.