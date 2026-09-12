Докато рафинерията в Бургас функционира, няма риск от недостиг на горива за България
Без ЛУКОЙЛ над 5000 души остават на улицата
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Без ЛУКОЙЛ над 5000 души остават на улицата
Прекратява се лицензът за универсални пощенски услуги
Баб ел Мандеб – един от най-важните морски коридори в света, е под заплаха
Здравният министър Катя Ивкова обяви проверки, анализ на директорските бордове и промяна в методиката за възнагражденията им
Страната ни се превърна в един от най-бързо растящите пазари в региона
Относно доставките по петролопровода "Дружба"
Поредно раздвижване на пазара
Петролът, газът и торовете могат да отприщят нова инфлационна вълна
Проблемът е с цените и трябва да се търсят общи решения в рамките на ЕС, заяви тя
Осем дни след ескалацията в Близкия Изток вече се усеща ефектът върху световната търговия
Цените спадат въпреки рисковете за руските доставки и войната в Украйна
От „Лукойл” разпространиха позиция
Три отменени танкера, блокирани сметки и оттегляне на брокери поставят компанията в критична ситуация
Нов закон сваля цените на основните храни у нас. Става въпрос за обещания от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) проект, озаглавен „За вер...
Напрежението в Близкия изток и породи опасения за нарушаване на доставките
Очаква се работната група да представи резултатите от проверката в следващите седмици
Купувачите на едро търсят по-гъвкави и технологични решения
Максималната цел е спиране на всички оръжейни доставки за Киев
Загубите за "Газпром" се изчисляват на 5 милиарда долара годишно, а тези от транзитни такси за Украйна на 800 милиона долара
Причината, разбира се, е Китай. Чака се реакцията на САЩ