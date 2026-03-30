Наш финансов експерт за цените: Най-тежкото тепърва идва!

Световната икономика е изправена пред сериозен риск, като най-острите последици от конфликта в Близкия изток тепърва предстоят. Това предупреди финансовият експерт Макс Баклаян, като очерта картина на задаващ се глобален шок. Според него ефектът от петрола, втечнения газ и доставките на суровини все още не е достигнал пълната си сила. Очакванията са за рязко покачване на цените и нова инфлационна вълна.

„Все още нищо не сме видели. Войната е в самото си начало. Сериозният шок от петрола и втечнения газ още не са ударили достатъчно световните пазари“, заяви Баклаян пред БНР.

По думите му особено тревожен е рискът от блокиране на ключови маршрути за доставки. През Ормузкия проток преминава около 20% от световния петрол, а допълнително напрежение създават заплахите от страна на хусите в Йемен за затваряне на още един стратегически маршрут в Червено море, през който минават около 12% от доставките.

„Това означава огромна инфлационна вълна, истинско цунами“, подчерта експертът. Той допълни, че около една четвърт от втечнения газ в света идва от региона, което допълнително увеличава риска за енергийните пазари.

Друг сериозен проблем е свързан с торовете, тъй като значителна част от азотните торове също се изнасят през същия регион. Според Баклаян липсата им все още не е усетена напълно, но това може да доведе до нов натиск върху цените на храните.

Експертът коментира и инвестиционните тенденции, като посочи, че при продължителен конфликт е възможен временен спад при инвестиционното злато, но в дългосрочен план това може да се окаже добра възможност за покупка.

По отношение на имотите той бе категоричен, че пазарът навлиза в труден етап. Очакваното повишение на лихвите в Европа ще увеличи разходите по кредитите и ще охлади търсенето.

„Трябва да спрем да харчим повече, отколкото изкарваме, и да имаме буфер“, предупреди Баклаян. Според него домакинствата трябва да се подготвят за по-трудни времена и да увеличат спестяванията си, за да посрещнат евентуален икономически спад.

