Петролът се люшка след шок - пазарите реагират на напрежението с Иран

Цените на петрола леко се понижиха в днешната азиатска търговия, след като вчера отбелязаха рязък ръст заради подновеното напрежение между САЩ и Иран. Инвеститорите остават нащрек заради риска от прекъсвания на доставките, особено след съобщения за атаки срещу кораби в Ормузкия проток. Пазарите реагират чувствително на всяка нова информация, а несигурността продължава да държи цените нестабилни. Въпреки спада, нивата остават високи на фона на геополитическата криза.

Колебания на пазара след рязък скок

Фючърсите на международния бенчмарк Брент поевтиняха с 1,26 процента до около 113 долара за барел. Американският лек суров петрол West Texas Intermediate загуби 2,12 процента и се търгува около 104,16 долара за барел.

Само ден по-рано обаче пазарът реагира бурно, като Брент поскъпна с около 6 процента, а американският лек суров - с 4 процента. Причината беше ескалацията в Близкия изток, след като Обединените арабски емирства бяха ударени от ирански дронове и ракети, а Вашингтон обяви, че е унищожил ирански лодки в Ормузкия проток.

Политическо напрежение и силни послания

Американският президент Доналд Тръмп допълнително повиши напрежението със остри изявления. В интервю за Фокс нюз той предупреди, че Иран ще бъде „изтрит от лицето на земята“, ако нападне американски кораби, които охраняват търговския трафик в региона.

В публикация в Трут соушъл Тръмп заяви, че южнокорейски товарен кораб е бил обстрелван край бреговете на Иран и призова Сеул да се включи в операцията. „Може би е време Южна Корея да се присъедини към мисията!“, написа той.

Рискът от недостиг се засилва

От Голдман Сакс предупреждават, че макар глобалните запаси да не са на критично ниски нива, темпът на тяхното изчерпване и неравномерното им разпределение създават риск от локални дефицити. Най-сериозни са притесненията при рафинираните продукти като нафтата, втечнения нефтен газ и реактивното гориво.

Главният изпълнителен директор на Шеврон Майк Уърт също алармира, че недостигът на гориво вече се превръща в реална заплаха в някои части на света. По думите му проблемът не е само в цената, а във възможността изобщо да се осигурят доставки.

„Въпросът е – можем ли да се сдобием с гориво? Мисля, че през следващите седмици ще видим как ефектите се разпространяват в цялата система“, заяви Уърт.

Запасите намаляват, несигурността расте

Анализите сочат, че световните петролни запаси, включително суров петрол и рафинирани продукти, са около 101 дни от текущото търсене. Очаква се този показател да спадне до около 98 дни до края на май, което допълнително засилва напрежението на пазарите.

Ключов фактор остава Ормузкият проток, през който преминава приблизително една пета от световните доставки. Всяко продължително затваряне или ограничаване на трафика през него има потенциала да предизвика нови сътресения както в цените, така и в глобалните вериги за доставки.

