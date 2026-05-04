Ужас! Борсите в Европа се сринаха

Основните европейски фондови пазари приключиха днешната сесия със сериозни понижения. Комбинацията от ескалиращото напрежение в Близкия изток и подновените заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп за налагане на нови мита върху стоки от Европейския съюз оказа силен натиск върху инвеститорските настроения, предава ДПА.

Спад на основните пазари

Най-чувствително бе понижението във Франкфурт, където германският бенчмарк DAX се срина с 1,24 на сто, затваряйки на ниво от 23 991,27 пункта. Подобна беше картината и в Париж, където CAC 40 изтри 1,71 на сто от стойността си до 7976,12 пункта.

В Милано индексът FTSE MIB записа спад от 1,59 на сто, приключвайки на ниво от 47 478,13 пункта. Сравнително по-устойчив остана лондонският FTSE 100, който отчете минимално понижение от 0,14 на сто до 10 363,93 пункта.

Общоевропейска тенденция

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 завърши деня надолу с 0,99 на сто, достигайки 605,51 пункта. Почти всички сектори на общия пазар се оцветиха в червено, отразявайки несигурността по отношение на бъдещите търговски отношения със САЩ и потенциалните икономически сътресения от геополитическите конфликти.

Основни фактори за песимизма

Според анализатори, основната причина за днешните разпродажби е непредсказуемостта на международната търговска политика. Заплахите за нови мита директно засягат европейския износ, което води до преоценка на риска от страна на големите инвестиционни фондове. Същевременно, нестабилността в Близкия изток продължава да поддържа високи нивата на тревожност по отношение на енергийните доставки и глобалната инфлация.

