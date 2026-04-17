Борсите полудяха! Ето какво се случва по света

Европейските фондови пазари приключиха сесиите си днес със значителни повишения, след като новината за отварянето на Ормузкия проток подкрепи инвеститорските нагласи и доведе до рязко покачване на индексите, предадоха ДПА и Си Ен Би си, предада БТА.

Протокът, ключов за световната търговия енергиен маршрут, беше до голяма степен блокиран в последните седмици заради конфликта между САЩ и Иран. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в публикация в платформата „Екс“ (X), че протокът „ще бъде напълно отворен за всички търговски кораби за оставащия срок на примирието“.

Американският президент Доналд Тръмп потвърди изявленията, но подчерта, че САЩ ще запазят морската блокада за кораби, свързани с ирански пристанища, докато преговорите с Техеран не приключат. Въпреки това пазарите реагираха позитивно, като игнорираха този елемент от развитието.

Паневропейският индекс Euro Stoxx 50 се повиши с 2,10 на сто до 6057,71 пункта, като се доближи отново до рекордните нива от около 6200 пункта, достигнати в края на февруари. В седмичен план индексът отчете ръст от 2,2 процента.

В Германия индексът DAX нарасна с 2,27 на сто до 24 702,24 пункта, след като по-рано през деня достигна повишение от до 2,6 процента. Така той увеличи седмичната си печалба до 3,8 процента – трета поредна седмица на ръст – и почти напълно компенсира загубите от началото на конфликта в края на февруари. Индексът на средните компании MDAX се повиши с 3,28 процента до 31 952,10 пункта.

Извън еврозоната швейцарският индекс SMI се повиши с 1,92 на сто до 13 426,72 пункта, а британският FTSE 100 нарасна с 0,73 на сто до 10 667,63 пункта. В Мадрид IBEX 35 е нагоре с 2,18 на сто до 18 484,50 пункта. STOXX Europe 600 се повиши с 1,56 на сто до 626,58 пункта.

Новината за отварянето на протока доведе до рязко понижение на цените на петрола и доходността на облигациите, което значително намали опасенията за инфлацията и икономическия растеж. Фючърсите на суровия петрол тип Брент поевтиняха с 10,6 процента до 88,85 долара за барел, а американският лек суров петрол е надолу с около 12 процента до 82,88 долара за барел.

Акциите на енергийните компании отчетоха силен спад на този фон. В Лондон книжата на BP поевтиняха с 7,4 процента, а тези на Shell – с 5,6 процента. Норвежката компания Vår Energi също отчете спад от 6,2 процента.

За сметка на това силен ръст отбелязаха акциите в туристическия и авиационния сектор, които се възползваха от по-ниските цени на горивата. Книжата на „Луфтханза“ (Lufthansa) поскъпнаха с 5,6 процента, тези на „ИзиДжет“ (easyJet) – с около 6,1 процента, а на „Уиз Еър“ (Wizz Air) – със 7,6 процента. Акциите на „Интернешънъл еърлайнс груп“ (International Consolidated Airlines Group), собственик на „Бритиш Еъруейс“ (British Airways), „Вуелинг“ (Vueling) и „Еър Лингъс“ (Aer Lingus), нараснаха с 6,2 процента. Туристическата компания ТУИ (TUI) отчете ръст от над 5,4 процента.

На швейцарския пазар индексът SMI се повиши с около 1,7 процента до 13 397 пункта, като 19 от включените в него 20 компании приключиха сесията на положителна територия. Единствено акциите на „Суоском“ (Swisscom) отбелязаха спад от 1,2 процента.

Сред печелившите се откроиха компаниите от луксозния сектор, като „Ришмон“ (Richemont) е нагоре с 4,4 процента, а „Суоч“ (Swatch) – с 3,8 процента. Цикличните компании също бяха сред търсените, като книжата на АББ (ABB), „Геберит“ (Geberit), „Холсим“ (Holcim) и „Сика“ (Sika) поскъпнаха с до 4,4 процента.

Дефанзивните акции изостанаха от пазара, като „Нестле“ (Nestle) отчете ограничен ръст от 0,4 процента. Акциите на логистичната компания „Кюне унд нагел“ (Kühne + Nagel) поскъпнаха с 0,7 процента, като по-слабото представяне се свързва с очакванията за спад на транспортните тарифи след възстановяването на корабоплаването през протока.

Акциите на шведската компания „Ериксон“ (Ericsson) поевтиняха с 3,7 процента, след като компанията отчете по-ниска от очакваната оперативна печалба за първото тримесечие. В същото време книжата на френския производител на влакове „Алстом“ (Alstom) се сринаха с 27 процента, след като компанията оттегли финансовите си прогнози и предупреди, че няма да постигне заложените цели за печалба.

Подобрението в пазарните настроения беше подкрепено и от влизането в сила на 10-дневно примирие между Израел и Ливан, както и от изявления на президента Тръмп, че конфликтът може да приключи скоро. На този фон американските пазари също реагираха положително, като индексът S&P 500 се повиши с 1,4 процента, а Dow Jones Industrial Average – с около 2,2 процента.

