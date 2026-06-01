Наша поп звезда със скандални думи за Евровизия



Мариана Попова се слави с една от най-големите усти на българската поп сцена. И не става въпрос за пеенето й, а за постоянните скандали, които забърква с дрънканиците си. Тя е първата изпълнителка - жена представлявала България на “Евровизия”.

През далечната 2006 г. за една нощ от талантлива млада певица тя се превръща в “тъпа, грозна и некадърна”. Разбира се, според коментарите в мрежата

Чувства се смазана от омраза и въпреки това представя достойно страната ни на музикалния конкурс в Атина. Горчивината от негативните реакции на българите обаче остават у певицата и до днес.

Мариана Попова заминава за Атина с нула самочувствие и занижена творческа енергия. До момента на “Евровизия” през 2006 г. тя живее с романтичната представа, че всички я обичат, защото пее основно в клубове, посещавани от хора, които харесват нейната музика.

Но след като е избрана да представя страната ни на музикалния конкурс, тя се сблъсква с жестока критика. “Ако бях мъж, вероятно повече хора щяха да гласуват за мен, защото основната публика на “Евровизия” са гейове.

Това е доказано и лично го видях с очите си в Атина през 2006 година. Ние имаме страхотни певци, но те са недооценени”, казва Мариана преди близо година в подкаста на Alexander Vlog.

