Патриарх Даниил ще оглави службата за Петдесетница в „Св. Александър Невски“

Българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще възглави днес, 31 май, празничното богослужение за Петдесетница в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ в София. Посрещането му пред храма е от 9:00 ч., а светата литургия ще започне в 9:30 ч., съобщиха от Българската православна църква - Българска патриаршия.

Оттам приканват православните християни да вземат молитвено участие в тържествената служба. Празникът се отбелязва в осмата неделя след Великден и се смята за рожден ден на Църквата.

След Възнесението на Иисус Христос на 40-ия ден от Възкресението Му апостолите, други Негови ученици, света Дева Мария и жените, които Го следвали, се събирали всеки ден на молитва. Те очаквали обещанието на Спасителя - да се всели в тях Светият Дух и да тръгнат да проповядват учението Му сред всички народи.

В дните на очакване апостолите избрали Матия на мястото на Юда Искариот, отпаднал заради предателството си. На 50-ия ден от Възкресението, когато в Йерусалим се отбелязвал юдейският празник Петдесетница, около 120 души били събрани на молитва в горницата.

Според евангелския разказ изведнъж се чул шум от небето, сякаш от силен вятър, и над събралите се явили огнени езици. Всички се изпълнили със Светия Дух и започнали да говорят на различни езици, така че дошлите в Йерусалим юдеи от разни страни ги разбирали на своя език.

Тогава апостолите започнали да проповядват, а свети апостол Петър призовал хората към покаяние и кръщение в името на Иисус Христос за прошка на греховете. След проповедта му три хиляди души повярвали и се кръстили. Затова Петдесетница се нарича денят, в който Църквата се родила като общност от вярващи в Христос.

