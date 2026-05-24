Празникът на буквите носи и ярки църковни знаци

На 24 май България отбелязва Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, а църковният календар добавя към празничния ден и памет със свой особен смисъл. Православната църква отбелязва Неделя на светите отци от Първия вселенски събор и почита преподобни Симеон Дивногорски. В народните вярвания датата е позната и като деня на шипката - растение, смятано за силно, лечебно и свързано със смяната на природния ритъм. Затова празникът събира просвета, молитва, стари забрани и поверия за здраве, късмет и предпазване от загуба.

Памет за отшелника, който избра височината

Според новия църковен календар на 24 май се почита преподобни Симеон Дивногорски. Преданието разказва, че той е роден в Кападокия през IV век и още на 18 години приема монашески живот. От ранна възраст се отдава на молитва с такава постоянност, че дори духовниците около него били удивени от силата на неговото усамотение.

Симеон първо потърсил пълна тишина в пещера, далече от хората. Но мълвата за монаха, който непрестанно се моли и към когото вярващите се обръщат за изцеление, скоро се разнесла. За да се отдели още повече от света, той издигнал стълб и заживял върху него, като с времето височината достигнала 45 метра. Смята се, че е прекарал 47 години по този начин, поради което е останал познат като Симеон Стълпник.

Неделя на светите отци от Първия вселенски събор

Днес отбелязваме седмата неделя след Великден - Неделя на светите отци от Първия вселенски събор. Седмата неделя след Великден е посветена на 318-те свети отци, участвали в Първия вселенски събор. Той е свикан през 325 г. в град Никея (днес Изник, източно от Бурса, Турция), за да се противопостави на ереста на Арий – арианството. Сред видните участници са епископите Александър Александрийски, Атанасий Велики, Евстатий Антиохийски, Макарий Йерусалимски, Пафнутий, Спиридон, Николай и други.

Отците на събора формулират важни понятия на православното християнско учение, особено тези, които се отнасят до второто лице на Светата Троица – Сина Божи, въплътил се в Богочовека Иисус Христос. Тогава са съставени и първите седем члена на Символа на вярата – краткото изложение на християнската вяра.

Старият календар пази друга голяма памет

На същата дата по стария църковен календар се почитат светите равноапостолни Кирил и Методий. Затова 24 май носи двойно усещане за памет - от една страна, държавният и общонароден празник на словото, просветата и културата, а от друга - църковната почит към духовни фигури, свързани със знание, вяра и служение.

Това преплитане прави датата особено силна в българската традиция. Денят не е само празничен, а и напомнящ - за смисъла на словото, за духовната дисциплина и за старите народни правила, които са опитвали да пазят човека от прибързани действия, лоши думи и нарушена хармония.

Какво не бива да се прави на този ден

Според народните вярвания на 24 май човек трябва да се пази от гняв, клюки, ругатни и оплакване. Денят не е подходящ за лоши думи, за отказ от помощ и за действия, които могат да внесат раздор. Смятало се е, че всяка тежка дума в такъв празничен ден носи лош знак и може да върне неприятности към дома.

Особено внимание се обръща на шипката. В народната традиция не бива да се късат шипкови цветове, нито да се чупят клони, защото това се приема като лоша поличба за любовта и близките отношения. Вярването предупреждава, че който наруши тази забрана, може да изгуби любим човек.

Шипката като знак за здраве и нов цикъл

В миналото шипката се е смятала за магическо и лечебно растение. Нейният цъфтеж се е свързвал със настъпването на нов природен период, а хората са вярвали, че в този ден растението има особена сила. Въпреки това не всеки е имал право да го бере.

Според обичая шипки за лечебни цели са събирали само билкарите, които познавали правилното време и начин за това. Така растението е било едновременно близко до всекидневния живот и пазено със страхопочитание, защото се е вярвало, че лекува, но не търпи неуважение.

Молитва за изцеление и внимание към парите

На този ден вярващите се обръщат в молитва към преподобни Симеон с молба за здраве и изцеление от болести. Празникът носи тих, вътрешен смисъл - човек да потърси помощ, но и да бъде внимателен към собствените си думи, решения и отношения с другите.

Старите поверия съветват и да се внимава с парите. Не се препоръчва да се взема заем или да се дава заем, защото това може да донесе нестабилност. За сметка на това се смята, че е добре дълговете да бъдат изплатени - според поверието онзи, който успее да го направи на този ден, ще привлече късмет и благополучие.

