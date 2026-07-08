ВСС транспортираха още едно дете до Германия за лечение

Екипаж от 16-а авиационна база от състава на Военновъздушните сили (ВВС) изпълни поредна задача за осигуряване на въздушен транспорт на пациент, съпровождащ медицински екип и придружител с военнотранспортен самолет C-27J Spartan.

Самолетът излетя от летище „Васил Левски“ – София в 10.00 часа и извърши полет до летище Баден-Баден, Федерална република Германия, където на пациента ще бъде оказано последващо лечение. Самолетът се завърна в България в 17.21 часа.

Екипажът на самолета бе в състав: командир – капитан Дичко Узунов, втори пилот – старши лейтенант Александър Недялков, борден инженер –старши лейтенант Камен Димитров и медицинска сестра – старшина Мария Борисова от ВМА.

Задачата бе изпълнена по искане от Министерството на здравеопазването при спазване на всички изисквания за безопасност на полетите и медицинско осигуряване.

Летателният и инженерно-техническият състав изпълни задачата си успешно и в график. Военновъздушните сили остават в готовност да изпълняват мисии в подкрепа на българските граждани.

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