Зам.-министър Граматикова обсъди с посланика на Чехия сътрудничеството в областта на отбраната

Заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова-Иванова се срещна с извънредния и пълномощен посланик на Чешката република в Република България Мирослав Томан.

По време на разговора бяха потвърдени добрите двустранни отношения в областта на отбраната и общия ангажимент към укрепването на сигурността в рамките на НАТО и Европейския съюз.

Двамата обсъдиха перспективите за разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната и обмена на опит, развитието на отбранителни способности и сътрудничеството между индустрията.

Заместник-министър Граматикова-Иванова изрази увереност, че активният политически диалог и практическото взаимодействие ще продължат в интерес на двете страни.

Посланик Томан потвърди готовността на Чешката република за задълбочаване на партньорството с България и за насърчаване на съвместни инициативи в областта на отбраната и сигурността.

Двете страни се обединиха около разбирането, че последователното развитие на двустранното сътрудничество допринася за укрепването на регионалната и евроатлантическата сигурност и за повишаване на ефективността на съвместните усилия.

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