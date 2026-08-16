Военнослужещи обезвредиха артилерийски гюлета, открити в Дунав

Специалисти по обезвреждане на невзривени боеприпаси от военно формирование 34200 – Шумен, под ръководството на майор Ангел Иванов, обезвредиха вчера, 15 август, четири артилерийски снаряда тип гюле.

Гюлетата бяха открити в района на 376-и речен километър на река Дунав, Област Силистра.

Снарядите бяха транспортирани и унищожени на учебен център „Дивдядово“, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.