Баща с двама синове сред задържаните неонацисти. Полицията с първи данни

Баща с двамата му синови са сред задържаните снощи в Пловдив при акцията на полиция и ДАНС срещу неонацистката група "Кръв и чест", за която се предполага, че може да има връзка с учениците, участвали в убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Това стана ясно от брифинг на полиция, часове след нощната операция под тепетата.

18 души са задържани тази нощ в Пловдив при операция на ДАНС и полицията срещу група, свързана със задържаните за жестокото убийство на Кузев. Първата информация бе за 16 лица. Сред арестуваните няма непълнолетни, както се твърдеше първоначално, има едно непълнолетно момиче на 17 години, което съвсем скоро ще стане на 18. Открити са нацистки символи и фашистки знаци в претърсено помещение, съобщиха от МВР.

Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации.

Помещението се намира в центъра на Пловдив, близо до гарата и Младежкия хълм. Заведението е функционирало като частен клуб с лимитиран достъп. Вече не действа като заведение по смисърла на търговския закон. Отваряли са го само за сбирки на групата.

Старши комисар Васил Костадинов

От дълго време то е било във полезрението на органите на реда. Снощи тук са си направили сбирка 16 младежи, определящи се като националисти. Стана ясно, че са споделяли идеологията на международната неонацистска политическа мрежа "Кръв и чест", проповядваща превъзходството на бялата раса. Движението е забранено в няколко европейски държави.

Когато полицаите са влезли на сбирката, те са открили множество знамена и плакати с различни неонацистски символи, както и газов пистолет.

18-те младежи, сред които и едно непълнолетно момиче, бяха отведени в близкото полицейско управление за снемане на обяснения.

Директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов, който присъства през цялото време на акцията, каза, че няма директна връзка между задържаните снощи младежи и тинейджърите, обвинени за тежкото убийство на Младежкия хълм, както и че нито един от освободените младежи, присъствали на убийството, но без повдигнато към момента обвинение за него, не са били снощи в клуба.

Сред арестуваните обаче има и такива, свързани с присъствалите на убийството на Младежкия хълм, съобщи старши комисар Васил Костадинов.

По думите му сред задържаните е единият от двамата извършители на побоя над двама непалски граждани, а също и брат му и баща му. Сред заловените има и три момичета. Някои от арестуваните са криминално проявени. Всички са задържани за 24 часа. Според комисаря всички живеят в Пловдив, но не всички са от този град. Сред тях има хора с различни професии и интереси, като не става дума за безработни. Групата се е събирала от две години.

Той коментира и информацията на NOVA, че адвокат Стоян Мемцов е направил опит да попречи на органите на реда да влязат в помещението. Костадинов обясни, че адвокатът е давал съвети на наемателя на заведението, където е осъществена акцията, по време на обиска. Самият наемател също е задържан. По думите на Костадинов задържаните са се срещали периодично на мястото след предварителна уговорка.

След нападението на Младежкия хълм в публичното пространство се появиха снимки, на които част от задържаните позират с неонацистски символи. Майката на едно от момчетата, присъствали на убийството, но обвинено за нападението срещу непалските граждани също призна, че синът ѝ е част от група, която тя определи като скинари. Именно възможните връзки на тинейджърите от Младежкия хълм с други младежи със сходни възгледи може би стои във фокуса на разследващите.

Очаквайте подробности!