Жега за Евровизия. Британци масово купуват стаи в Бургас

Голямата жега около българската Евровизия започна. Най-големият английски туроператор вече продава от 7 летища във Великобритания нощувки за Евровизия у нас. Петзвездните хотели се движат от цена от 170 евро за стая за двама души. Това са договорени отдавна цени. Това обясни Румен Драганов в сутрешния блок на бТВ.

Директорът на Института за анализи в туризма каза, че Бургас е избран, зщото има 400 000 легла на разположение, докато в София са едва 65 000.

От Слънчев бряг коментира хотелиерът Румен Мончев, който потвърди големия интерес, предимно от чужденци.

Призовавам българите да побързат, защото и при нас е като при авиокомпаниите - цените поскъпват. Малко сме притеснени да не се изложим пред чужденците както обикновено, но мисля, че ще се справим. Много сме радостни и въодушевени, каза още хотелиерът.

Той обясни как и защо растат цените: "Цените нарастват на пазарен принцип, на всеки 20-25 резервации качваме нагоре с 3-4 процента. Колегите ме съветват да не бързам да продавам, защото според тях ще стане чудо като в Швейцария и Австрия, където цените удариха много високо. Но дайте да караме нормално. Тези 3-4 дни трябва да покрият голяма част от разходите, защото ние след това и преди тези 3-4 дни на Евровизия няма да имаме други клиенти, а персоналът и останалите разходи ще си вървят".

Големите платформи често публикуват глупости, работят с алгоритми. Тези апартаменти с много високите цени всъщност не работят изобщо, цената е такава, именно за да не се резервира, обясни Мончев.

По думите на Румен Драганов не може да има спекулации в цените, защото конкуренцията на легловата база е много голяма. Категоричен е, че няма да има проблем и с организацията на летището, което ще поеме очаквания голям трафик в седмицата на Евровизия през май догодина.

Изборът на Бургас е изключително важно събитие за града, където са направени много инвестиции в развитието на градския транспорт и инфраструктурата, каза Драганов. Това щяло да даде тласък на целия туризъм в България.