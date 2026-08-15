Наша естрадна легенда каза истината за Евровизия

Разбира се, че има притеснения, но няма да си разбрал, ако не опиташ. Това каза в „Интервюто в Новините на NOVA“ певицата Тони Димитрова по повод избора на Бургас за домакин на песенния конкурс догодина. Недоволството, че София не е избрана за домакин, тя приема с усмивка.

„Сигурна съм, че през годините нашият кмет със страхотния си екип е доказал, че може, защото съвсем скоро тук се проведе ежегодният фестивал Spice Music Festival, преди това се проведе Джиро д'Италия, а през годините са минали страшно много такива събития. Аз съм сигурна и вярвам, че ще се справят. Всеки един от нас, гражданите, ще ги подкрепи.”, каза тя.

„Когато прекрасната DARA спечели „Евровизия”, нашият кмет още на другия ден каза, че е готов да посрещне „Евровизия” в Бургас. Сигурна съм, че те са се готвили много”, каза още Димитрова.

„Всички мои близки са зашеметени от радост, включително и аз, и така трябва да бъде, защото си обичаме Бургас”, каза певицата. „Ако ме поканят да бъда част от екипа и мога да помогна на бургаска почва, стига да съм тук, бих го направила с удоволствие. И ще си купя билет, за да гледам. Още повече, че краят на тази зала се намира на няколко метра от блока, в който живях 22 години и това място ми е много скъпо”, добави тя.