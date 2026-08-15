Реколта мечта, цена кошмар: Ще изчезнат ли българските праскови?

Тази година българските производители на праскови се радват на обилна реколта и изключително добро качество на плодовете, но зад добрия сезон се крие сериозен проблем – производителите са изправени пред тежка финансова ситуация.

Радослав Чотров е потомствен градинар и от години отглежда праскови. Неговите овощни градини са край село Храбрино, в полупланинска долина с изключително подходящи условия за плодни дръвчета. Местните праскови са предимно десертни и са известни със своя аромат и сладост, разказва bTV.

Рано сутрин Радослав вече е в градините, където започва беритбата. Тази година плод има много, но производителите са изправени пред нова заплаха – опасния вредител „черна златка“.

„Тази година нямаме слана, имаме много плод. Обаче ни се появи вредителят „черната златка“, разказва Радослав Чотров.

Заради вредителя стотици дръвчета започват да съхнат. Борбата с него изисква препарати, а разходите за тях, както и за оран и гориво, са значително по-високи спрямо миналата година. По думите на производителя допълнителен натиск върху сектора оказват и последиците от спекулациите с еврото и войната в Залива.

В същото време цената, на която българските производители успяват да продават продукцията си, не е достатъчна, за да покрие разходите им.

„На едро 1,50 евро върви на борсата. Ние не можем да покрием нищо с тази цена“, казва Чотров.

Проблемът се задълбочава и от огромния внос на плодове, докато търсенето на българска продукция остава слабо. На борсата килограм гръцки праскови се предлага за под едно евро.

„Вносът е много голям. Трябва да има някакъв контрол над този внос. Не виждам как на тези хора им отърва – за гърците, освен с голяма помощ от държавата, но не виждам как на него му отърва да я продаде в Гърция на 80 цента тази праскова?!“, коментира производителят.

Според него проблемът с „черната златка“ не би трябвало да е само български, но разликата е в държавната подкрепа.

„Аз съм сигурен, че и в Гърция имат „черна златка“, не може да е само при нас. Но там третирането, цялата борба с този вредител започва с помощта на държавата. И тя е много голяма, помощта на държавата. А тук в момента ни оставят сами – дават на хектар 190 евро фонд „Земеделие“. Това е крайно недостатъчно – 10 декара аз да ги обработвам със 190 евро – как да стане“, пита Чотров.

Той разполага със собствен разсадник, което му позволява по-бързо да възстановява дръвчетата, унищожени от вредителя. За много други производители обаче ситуацията е далеч по-тежка.

Цената на едно ново дръвче е между 10 и 15 евро, а в цялата страна вече са унищожени стотици декари овощни градини.

Така зад добрата реколта тази година се очертава тревожен въпрос: ще успеят ли българските производители да оцелеят, ако качествената местна продукция се продава на ниски цени, докато разходите растат, а вредителите унищожават цели градини?