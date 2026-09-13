Гроздето е в изобилие, но купувачи няма: Лозарите пред протест
Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
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Добрата реколта се превърна в проблем – производителите твърдят, че пазарът е залят от вносна продукция, а секторът отново остава без de minimis
Сливенско се разбунтува заради кризата в сектора. Производители хвърлят тонове праскови, прекупвачи дават 40–50 евроцента за килограм
"Кошница с грижа" сваля цените, каза министърът на земеделието
Нужна е държавна подкрепа
Производители от Хасково твърдят, че продават под себестойността, а субсидиите не покриват дори базовите разходи
Гратисният период за веригите изтича, ефектът от "Кошница с грижа" тепърва ще се види, каза Явор Гечев
Земеделският министър поиска КЗК да обясни как се е стигнало до изкривяването на пазара и предупреди за чуждо сирене, представяно като българско
Фермерите искат през Ивайловград-Кипринос да преминават камиони над 3,5 тона и заплашват с нови протестиЗемеделски производители затварят днес граничн...
Парите са осигурени, а в момента правим разчети по какъв начин да се предоставят, каза Абровски
Пламен Абровски настоя браншът да подава конкретни сигнали, за да могат институциите да реагират ефективно
Само ден след срещата с премиера производители получили искания за по-ниски доставни цени и предупреждения за спиране на доставки
Потвърдиха категоричния ангажимент на Агенцията за стриктен официален контрол върху движението на суровината и произведените от нея продукти
Подкрепата за земеделските производители трябва да е приоритет чрез всеобхватни мерки, за да се избегне инфлация при основните стоки, каза президентът
Започна национална информационна кампания
Министър Георги Тахов открива националния щанд на най-голямото аграрно изложение в света
Според някои няма съмнение, че със закона за веригите на доставки ще се защитят интересите на производители и потребители
Предложението на Делян Пеевски ще пресече спекулата на прекупвачите и ще защити бг производители и потребители
Първата дискусия ще бъде на тема “Високите цени на храните и ниските изкупни цени на продукцията на българските земеделски производители”
Коментарите на хората от земеделския бизнес
През 2016 г. бизнесът ще има на разположение финансов ресурс в размер на над 500 млн. евро. Това заяви министърът на земеделието Десислава Танева при...