Дони призна за Нети

Дони призна каква е тайната за щастлив семеен живот с половинката си Нети.

Артистичната двойка сподели забавно клипче в социалните мрежи.

Докато певецът блажено пие кафе, тя му напомня, че правят 25 години щастлив семеен живот и го пита, каква е тайната.

"Приемам те, каквато си", отвръща Дони и си спечелва целувка.

Когато Нети тръгва да се отдалечава тихичко додава "и съответните успокоителни", но шепотът явно е дочут и към него полита възглавница.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com