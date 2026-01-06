Дони призна за Нети

Дони призна каква е тайната за щастлив семеен живот с половинката си Нети.
Артистичната двойка сподели забавно клипче в социалните мрежи.
Докато певецът блажено пие кафе, тя му напомня, че правят 25 години щастлив семеен живот и го пита, каква е тайната.
"Приемам те, каквато си", отвръща Дони и си спечелва целувка.
Когато Нети тръгва да се отдалечава тихичко додава "и съответните успокоителни", но шепотът явно е дочут и към него полита възглавница.
