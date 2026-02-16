Изненада! Кого целуна Алекс Сърчаджиева

Днес "Преди обед" започна с голяма изненада.

Водещата Яна Донева обяви: ”Уважаеми зрители, в момента виждате сцена от Брулени хълмове – новата версия", когато внезапно се случи ефирна целувка между Алекс Сърчаджиева и Петър Дочев.

След този забавен момент Петър се пошегува: "Ти си ми първата целувка в ефир, ти си ми първата в "Преди обед".

Сърчаджиева му отвърна: "И ти си ми първия...", което предизвика широки усмивки и разчупи атмосферата в студиото.

