Замъкът, който пази тайната за златото на Хитлер

Замъкът Ксьонж, или Фюрстенщайн, е най-големият замък в Силезия и третият по големина в Полша след Малброк и Вавел.

Изглежда сякаш е излязла от страниците на приказка и пази ужасни тайни и трагедии, предава CNN.

През 1466 г. Ханс фон Шелендорф купува замъка и го нарича Шлос Фюрстенщайн - име, което запазва до края на Втората световна война.

Тъй като Долна Силезия е била част от Прусия до XX век, замъкът се превръща в една от най-важните аристократични резиденции в Германия.

Обиколка на замъка преминава през много изящно обзаведени стаи, украсени с маслени картини и антикварни мебели, но после ситуацията внезапно се променя.

Стига се до луксозна зала, в който са скрити два незабележими асансьорни шахти – рязък контраст с богато украсената обстановка.

"Тези асансьори са построени от нацистите през 1944 г. Шахтата минава на 50 метра под замъка, до бункерите, и служи като маршрут за бърза евакуация," казва Матеуш Микитишин, ръководител на връзките с обществеността на замъка.

През 1944 г., в разгара на Втората световна война, нацистите конфискуват замъка, за до превърнат в център на проекта "Гигант" (Projekt Riese).

Целта на проекта беше да се създаде мрежа от мащабни подземни структури из цяла Долна Силезия и да се преместят германски индустриални предприятия под земята.

До момента са открити седем големи подземни комплекса, но истинската цел на тунелите остава неясна. Много документи бяха унищожени или скрити от нацистите след края на войната.

Мрачните тунели

Тунелите в замъка обаче са разположени далеч от центъра на повечето структури на проекта "Гигант", което допълнително увеличава мистерията на това място. Твърди се, че замъкът е бил предназначен за генерален щаб на Адолф Хитлер.

Повече от 13 000 затворници са доведени за изграждане на подземна инфраструктура, но заради тежките условия, около 5 000 души са загинали от тиф по време на строителството.

Тунелите под замъка се простират на почти километър и половина, височината им е пет метра, което е достатъчно за преминаване на кола.

В един от тунелите могат да се видят останки от теснолинейна железопътна линия, използвана по време на разкопките.

Почти век продължават митовете, че около замъка е скрит влак, натоварен с откраднато нацистко злато.

"Дори и днес много хора търсят съкровища и скрити тунели тук," казва Михал Мишчук, местен водач в Подземния град Осувка, разположен наблизо.

Според легендата, по време на отстъплението от Вроцлав (тогава Бреслау) през 1945 г. нацистките войски скрили влак, пълен с ценности, някъде в Бухаловите планини. През 2015 г. търсачи на съкровища получиха разрешение да разкопаят подозрителен обект близо до Валбжих, известен като Зона 65, но не откриха нищо.

