Голямата мистерия за император Петър I. Бил ли е гигант?

Фигурата на Петър Велики е обвита в легенди, а ръстът му е една от световните мистерии. Мемоаристите единодушно наричат царя гигант, но дрехите му в музеите казват обратното – тесни рамене и малък крак.

Кой беше той всъщност: двуметров гигант, извисяващ се над тълпата, или просто красив мъж, чийто образ беше изкривен от ниски съвременници и неудобни мебели?



Версия едно: почти три аршина



Нека започнем с класическата версия, която се защитава от историци и музейни работници.

Петър е бил "почти три аршина висок" – тоест около 204-213 см (в зависимост от това кой аршин се брои). Той се извисявал над околните, а на Великден трябвало да се навежда към всеки за тройна целувка, докато гърбът му не започвал да го боли.

Крачката на царя била бърза – свитата едва успявало да го настигне. Той имал забележителна сила: можел да реже парче вълнена материя с нож в движение.

В същото време имал слаба физика. Камизолата му съответствала на съвременния размер 48, а кракът му – на обувки номер 39. С тесни рамене и дълги ръце – така изглежда и на портретите на Йохан Танауер през целия живот.



Поглед от Европа: Свидетелски разкази



Чуждестранни дипломати и аристократи, които са виждали Петър по време на пътуванията му, потвърждават, че царят е бил много висок. Херцогът на Сен-Симон, който го посрещнал в Париж, оставил подробно описание: "Той беше много висок, добре сложен, доста слаб, с кръгло лице, високо чело и красиви гъсти вежди."

Сен-Симон бил впечатлен от очите на Петър – интелигентни, пронизващи, както и от поведението му: когато царят бил спокоен, изглеждал величествен, но щом се ядосал, лицето му се изкривявало от конвулсии, а погледът му ставал див.

Полският историк Казимеж Валишевски, който е работил в архивите на френското външно министерство, добавя любопитен детайл: Петър е бил "изключително прегърбен, повече от холандските моряци." Това наблюдение обяснява и много за дебата за растежа.





Версия две: малка къща и конспиративни теории



Скептиците обичат да се позовават на материални доказателства. В Двореца на Петър в Санкт Петербург има ниски врати, малки мебели, легло, на което, изглежда, може да се побере само човек със среден ръст. Затова и теориите са риите: Петър изобщо не е бил гигант, а просто висок мъж (около 170 см), който изглеждал като гигант на фона на ниските съвременници (според него средната височина през XVII век е била 140-150 см).

Въпреки това, тази версия се разпада при по-внимателен преглед. Първо, средният ръст на мъжете в Русия, съдейки по археологически данни и антропологични изследвания, е бил около 160-163 см. Второ, самата къща пази следа: на входа има плоча с надпис на височината на императора – 2 метра и 4 сантиметра. Тя е определена въз основа на точни измервания на дрехи.

Що се отнася до ниските врати и малкото легло, има две възможни обяснения. Или Петър, обсебен от работата, просто не обръщал внимание на домашните неудобства. Или (и това е по-сериозната версия) малко легло и навикът да спи седнал са били съзнателен избор.

Европейската медицина през 17-ти век вярвала, че спането в полу седнало положение предотвратява инсулт и е полезно за мозъка.

Петър, който страдал от нервен тик и се лекувал в Европа от мистериозно заболяване, вероятно е последвал съветите на лекарите.





Реалистична версия: два метра, но без илюзии



Повечето сериозни изследователи са убедени, че височината на Петър I е била около 200-205 см. Но високият му ръст не го е направил епичен герой.

Слаб, с тесни рамене, с малък крак и навик да се прегърбва, той е бил по-скоро "жираф" сред съвременниците си. Между другото, най-близкият му приятел Франц Лефорт бил дори по-висок – с няколко сантиметра.

Така че както поддръжниците на "високата" версия, така и собствениците на "ниските" мебели са прави: Питър бил наистина огромен, но антропометрията му (тесни рамене, малък размер на краката) и навика да се навежда правели тази огромност не толкова очевидна.

А ниските врати са просто въпрос на приоритети: за човека, който построи флота и прокара прозорец към Европа, очевидно навеждането не е било проблем.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com