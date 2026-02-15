Меган шокира всички. Пусна изумителна снимка с Хари

Меган Маркъл изненада всички със своята публикация.

Херцогинята на Съсекс публикува рядка снимка, на която се вижда как принц Хари държи дъщеря им, принцеса Лилибет, докато четиригодишното момиченце стиска букет червени балони. Меган е озаглавила очарователния пост за Свети Валентин така: „Тези двамата + Арчи = моите вечни валентинки“.

Рядък поглед към Лилибет



Хари и Меган рядко публикуват кадри на Лилибет или брат ѝ Арчи, на които лицата им се виждат ясно, което прави тази снимка една от най-отчетливите на Лилибет, споделяни някога. Тя я публикува в Instagram като пост и Story, допълнена с анимирана икона на сърце.



Животът на семейството в Монтесито



И двете деца се отглеждат в град Монтесито, Калифорния, а снимката, вероятно направена в градината на просторния им дом, показва и залязващото слънце зад двойка палмови дървета.



Меган сподели и други нови снимки на Лилибет през октомври, за да отбележи Международния ден на момичето. На тях Лилибет тичаше по моравата в семейния дом в Калифорния под звуците на песента „My Girl“ на Temptations.

Нови снимки по повод Международния ден на момичето



Друг кадър показваше нея и Меган, хванати за ръце, докато гледат към езеро с гръб към камерата. Тя озаглави снимката: „До всички момичета – този свят е ваш. Правете всичко възможно, за да защитите правата си, използвайте гласа си, подкрепяйте се взаимно. Ние ще направим същото за вас. Това е ваше право и наша отговорност. Давайте, момичета!“.



Една друга скорошна снимка показваше децата с родителите им на малък мост. Меган сподели кадъра дни преди Коледа с посланието: „Весели празници! От нашето семейство за вашето“.

Мястото на децата в кралската линия



Дъщерята на Меган и Хари, Лилибет, кръстена на детския прякор на покойната кралица Елизабет II, е седма по ред в линията за наследяване на трона. Пълното ѝ име е Лилибет Даяна Маунтбатън-Уиндзор и носи титлата принцеса Лилибет на Съсекс.



Брат ѝ, който е роден през 2019 г. и е шести в линията за наследяване на трона, се казва Арчи Харисън Маунтбатън-Уиндзор и носи титлата принц Арчи на Съсекс.

