Седмичен хороскоп! Осъзнаване за Девата, хармония за Везните

Седмицата носи яснота в чувствата, съдбовни разговори и шанс за по-дълбока близост. Любовта награждава смелите и искрените.





Овен



Имате нужда от честност. Разговор, който отлагате, ще донесе облекчение. Необвързаните могат да усетят силна химия с неочакван човек.





Телец



Любовта се развива бавно, но стабилно. Покажете постоянство и грижа. Подходящ момент за заздравяване на връзка или доверие в нова.





Близнаци



Емоциите и думите се преплитат. Флиртът може да стане сериозен. Внимавайте с двусмислени сигнали.

Рак



Сърцето ви търси сигурност. Споделените моменти у дома или насаме ще задълбочат връзката. Не се страхувайте да поискате повече.





Лъв



Любовният ви живот се активизира. Вниманието е насочено към вас, но избягвайте драмата. Истинската близост идва чрез искреност.





Дева



Седмица за осъзнаване. Разбирате какво наистина искате в любовта. Един разговор може да промени посоката на отношенията ви.

Везни



Хармонията се постига чрез компромис. Покажете разбиране и ще получите същото. Възможно е романтично предложение или жест.





Скорпион



Чувствата са интензивни. Привличането е силно, но не бързайте. Дайте време на доверието да се изгради.





Стрелец



Любовта ви изненадва. Нещо започнало като игра може да стане сериозно. Следвайте истината си, дори да е неудобна.

Козирог



Фокус върху стабилността. Подходящ момент за укрепване на връзка или ясно решение. Необвързаните привличат зрели и надеждни партньори.





Водолей



Неочакван разговор разкрива чувства. Бъдете отворени към нова гледна точка. Любовта идва чрез приятелство.





Риби



Романтична и чувствителна седмица. Интуицията ви е водеща. Възможно е красиво сближаване или признание, което чакате.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com