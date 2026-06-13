Седмичен хороскоп! Осъзнаване за Девата, хармония за Везните
Ето какво ги очакват и другите представители на зодиакалните знаци
Следете всички новини, анализи и коментари за Очакване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ето какво ги очакват и другите представители на зодиакалните знаци
Това стана броени дни, след като обяви, че ще продължи да се състезава до Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028
На 31 октомри се потапяме в два паралелни свята
Ще има нещо като хибриден кабинет
Гълъб Донев изпрати официално писмо до Москва
Може да стане през втората половина на 2021 година
Коментарите са за повече от 10 дни локдаун
Това каза проф.Кантарджиев
Това се очаква от предварителните данни на Министерството на финансите.
Как ще празнуват на Стария континент
Това съобщи генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус
Ще се докажат, защото най-вероятно ги има, но просто не сме ги доказали още, каза доц. Атанас Мангъров